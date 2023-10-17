В секторе Газа заканчивается хлеб

Продовольственная программа ООН: в Газе работает только один мукомольный завод

17 октября 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

На территории Газы работают только пять из 23 пекарен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В секторе Газа заканчиваются запасы хлеба, поскольку работает только один мукомольный завод из пяти. Об этом сообщила Всемирная продовольственная программа ООН. «Запасы хлеба заканчиваются. Из пяти мукомольных заводов в секторе Газа работает только один из-за нехватки топлива и электроэнергии», — говорится в заявлении ООН, передает РИА Новости. Отмечается, что на территории работают только пять из 23 пекарен, в это время люди выстраиваются в огромные очереди. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Израиль отключил все трубопроводы, по которым шла вода в сектор Газа, а также прекратила снабжение электричеством. Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что за последние шесть дней Газа не получила ни капли воды, ее запасы на исходе, передает RT. Он добавил, что в сектор Газа не поступает гуманитарная помощь, туда невозможно провести ни капли воды, а больницы получают электричество лишь на несколько часов в день. ООН признала действия Израиля в секторе Газа военным преступлением. Комиссия отметила, что запрет на ввоз гуманитарной помощи, включая продовольствие и медикаменты, является нарушением международного законодательства, сообщает «Царьград».

В секторе Газа заканчиваются запасы хлеба, поскольку работает только один мукомольный завод из пяти. Об этом сообщила Всемирная продовольственная программа ООН. «Запасы хлеба заканчиваются. Из пяти мукомольных заводов в секторе Газа работает только один из-за нехватки топлива и электроэнергии», — говорится в заявлении ООН, передает РИА Новости. Отмечается, что на территории работают только пять из 23 пекарен, в это время люди выстраиваются в огромные очереди. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Израиль отключил все трубопроводы, по которым шла вода в сектор Газа, а также прекратила снабжение электричеством. Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что за последние шесть дней Газа не получила ни капли воды, ее запасы на исходе, передает RT. Он добавил, что в сектор Газа не поступает гуманитарная помощь, туда невозможно провести ни капли воды, а больницы получают электричество лишь на несколько часов в день. ООН признала действия Израиля в секторе Газа военным преступлением. Комиссия отметила, что запрет на ввоз гуманитарной помощи, включая продовольствие и медикаменты, является нарушением международного законодательства, сообщает «Царьград».