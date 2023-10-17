В Перми виновному в смертельном ЧП на пороховом заводе огласили приговор

17 октября 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Суд приговорил мастера участка ППЗ к условному сроку Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Кировский районный суд Перми огласил приговор по делу о пожаре на территории Пермского порохового завода. В результате происшествия, произошедшего весной 2022 года, скончались трое рабочих предприятия. На скамье подсудимых оказался мастер участка одного из цехов завода. Суд признал его виновным в нарушении требований промбезопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ). Об этом сообщается на сайте прокуратура края. «Установлено, что виновный, в силу своих должностных функций, обязанный проводить ежедневный инструктаж с ответственными лицами по технике безопасности, проигнорировал данное требование. В результате преступной небрежности мастера, не была проверена электробезопасность работы цеха, что привело к замыканию и последующему возгоранию помещения», — говорится на сайте прокуратуры. Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года. Приговор в законную силу не вступил. Также с работодателя в пользу родственников погибших взыскано четыре миллиона рублей. Возгорание на производственном участке N 12 производства «Пластмассы» Пермского порохового завода произошло в мае прошлого года. В результате ЧП один рабочий погиб на месте, двое были доставлены в больницу, где впоследствии скончались от полученных травм. После случившегося родственники погибших подали гражданские иски к предприятию на миллионы рублей. Спустя шесть месяцев после трагедии на той же площадке промпредприятии произошло новое ЧП, в результате которого трое рабочих завода скончались. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кировский районный суд Перми огласил приговор по делу о пожаре на территории Пермского порохового завода. В результате происшествия, произошедшего весной 2022 года, скончались трое рабочих предприятия. На скамье подсудимых оказался мастер участка одного из цехов завода. Суд признал его виновным в нарушении требований промбезопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ). Об этом сообщается на сайте прокуратура края. «Установлено, что виновный, в силу своих должностных функций, обязанный проводить ежедневный инструктаж с ответственными лицами по технике безопасности, проигнорировал данное требование. В результате преступной небрежности мастера, не была проверена электробезопасность работы цеха, что привело к замыканию и последующему возгоранию помещения», — говорится на сайте прокуратуры. Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года. Приговор в законную силу не вступил. Также с работодателя в пользу родственников погибших взыскано четыре миллиона рублей. Возгорание на производственном участке N 12 производства «Пластмассы» Пермского порохового завода произошло в мае прошлого года. В результате ЧП один рабочий погиб на месте, двое были доставлены в больницу, где впоследствии скончались от полученных травм. После случившегося родственники погибших подали гражданские иски к предприятию на миллионы рублей. Спустя шесть месяцев после трагедии на той же площадке промпредприятии произошло новое ЧП, в результате которого трое рабочих завода скончались.