16 мая 2023

Вдова погибшего рабочего требует взыскать с пермского завода 7,5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , пять тысяч, денежные купюры, деньги
Бывшая жена требует по 1,5 млн рублей на каждого члена семьи Фото:

Супруга рабочего, погибшего в результате несчастного случая на Пермском пороховом заводе, обратилась в суд с иском на 7,5 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Перми.

«Родственники пострадавшего просят суд взыскать с порохового завода компенсацию морального вреда за потерю близкого человека по 1,5 миллиона каждому, всего на общую сумму 7,5 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе. Также истец просит обязать завод выплачивать ежемесячно платежи трем несовершеннолетним детям погибшего. Заседание назначено на 24 мая.

Несчастный случай произошел в октябре предыдущего года. Из-за возгорания в одном из комплексов завода погибли трое рабочих, одним из которых был муж истицы. Ранее с иском о компенсации также обратилась и родственница другой погибшей сотрудницы заводы. Дочь погибшей смогла отсудить у предприятия 4 млн рублей.

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Супруга рабочего, погибшего в результате несчастного случая на Пермском пороховом заводе, обратилась в суд с иском на 7,5 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Перми. «Родственники пострадавшего просят суд взыскать с порохового завода компенсацию морального вреда за потерю близкого человека по 1,5 миллиона каждому, всего на общую сумму 7,5 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе. Также истец просит обязать завод выплачивать ежемесячно платежи трем несовершеннолетним детям погибшего. Заседание назначено на 24 мая. Несчастный случай произошел в октябре предыдущего года. Из-за возгорания в одном из комплексов завода погибли трое рабочих, одним из которых был муж истицы. Ранее с иском о компенсации также обратилась и родственница другой погибшей сотрудницы заводы. Дочь погибшей смогла отсудить у предприятия 4 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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