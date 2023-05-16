Вдова погибшего рабочего требует взыскать с пермского завода 7,5 млн рублей

17 мая 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Бывшая жена требует по 1,5 млн рублей на каждого члена семьи Фото: Алексей Гущин © URA.RU Супруга рабочего, погибшего в результате несчастного случая на Пермском пороховом заводе, обратилась в суд с иском на 7,5 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Перми. «Родственники пострадавшего просят суд взыскать с порохового завода компенсацию морального вреда за потерю близкого человека по 1,5 миллиона каждому, всего на общую сумму 7,5 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе. Также истец просит обязать завод выплачивать ежемесячно платежи трем несовершеннолетним детям погибшего. Заседание назначено на 24 мая. Несчастный случай произошел в октябре предыдущего года. Из-за возгорания в одном из комплексов завода погибли трое рабочих, одним из которых был муж истицы. Ранее с иском о компенсации также обратилась и родственница другой погибшей сотрудницы заводы. Дочь погибшей смогла отсудить у предприятия 4 млн рублей.

Супруга рабочего, погибшего в результате несчастного случая на Пермском пороховом заводе, обратилась в суд с иском на 7,5 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Перми. «Родственники пострадавшего просят суд взыскать с порохового завода компенсацию морального вреда за потерю близкого человека по 1,5 миллиона каждому, всего на общую сумму 7,5 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе. Также истец просит обязать завод выплачивать ежемесячно платежи трем несовершеннолетним детям погибшего. Заседание назначено на 24 мая. Несчастный случай произошел в октябре предыдущего года. Из-за возгорания в одном из комплексов завода погибли трое рабочих, одним из которых был муж истицы. Ранее с иском о компенсации также обратилась и родственница другой погибшей сотрудницы заводы. Дочь погибшей смогла отсудить у предприятия 4 млн рублей.