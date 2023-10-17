В конгрессе США допустили участие тысяч своих морпехов в войне в Израиле

17 октября 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

Морпехи США станут движущей силой в случае высадки в Израиле, заявил Майкл Маккол Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Две тысячи морских пехотинцев США находятся вблизи побережья Газы и Израиля и в будущем они могут принять участие в палестино-израильском конфликте. Об этом заявил глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол. «Экспедиционный корпус морпехов является очень показательным, потому что станет движущей силой в случае его возможной высадки на берег сектора Газа и Израиля и участия в конфликте», — передает слова Маккола телеканал CNN. Он подчеркнул, что численность корпуса составляет две тысячи солдат. Представитель ЦАХАЛа подполковник Джонатан Конрикус заявил, что Израиль не нуждается в помощи от военных США для противостояния с сектором Газа. Он подчеркнул, что Иерусалим способен сам защищать себя и не хочет, чтобы американские солдаты стали жертвами защиты чужой страны. США разрабатывают проект закона, который допустит отправку американских войск в Израиль в случае эскалации конфликта.

Две тысячи морских пехотинцев США находятся вблизи побережья Газы и Израиля и в будущем они могут принять участие в палестино-израильском конфликте. Об этом заявил глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол. «Экспедиционный корпус морпехов является очень показательным, потому что станет движущей силой в случае его возможной высадки на берег сектора Газа и Израиля и участия в конфликте», — передает слова Маккола телеканал CNN. Он подчеркнул, что численность корпуса составляет две тысячи солдат. Представитель ЦАХАЛа подполковник Джонатан Конрикус заявил, что Израиль не нуждается в помощи от военных США для противостояния с сектором Газа. Он подчеркнул, что Иерусалим способен сам защищать себя и не хочет, чтобы американские солдаты стали жертвами защиты чужой страны. США разрабатывают проект закона, который допустит отправку американских войск в Израиль в случае эскалации конфликта.