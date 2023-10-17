Киев обстрелял мирных жителей Херсонской области ракетами ATACMS. Фото

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Два мирных жителя Херсонской области ранены после обстрела ракетами ATACMS, заявил Владимир Сальдо Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мирные жители города Скадовск в Херсонской области стали жертвами обстрела ВСУ с применением, предположительно, американских ракет ATACMS. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо.

«Сегодня террористы киевского режима обстреляли, по предварительным данным, недавно полученными американскими дальнобойными ракетами город Скадовск. Два мирных жителя ранены», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что одна из ракет взорвалась на улице, а другая нанесла ущерб саду в частном секторе. Близлежащие здания получили незначительные повреждения.

Украина в ходе секретной поставки получила нескольких ракет ATACMS. Они уже были использованы в атаке на российские войска. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что после ночного обстрела со стороны ВСУ в Бердянске в Запорожской области, были обнаружены кассетные боеприпасы от американской дальнобойной ракеты ATACMS, передает Life.

Одна из ракет взорвалась на улице
Одна из ракет взорвалась на улице
Фото:
Осколок разорвавшейся ракеты
Осколок разорвавшейся ракеты
Фото:

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Мирные жители города Скадовск в Херсонской области стали жертвами обстрела ВСУ с применением, предположительно, американских ракет ATACMS. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо. «Сегодня террористы киевского режима обстреляли, по предварительным данным, недавно полученными американскими дальнобойными ракетами город Скадовск. Два мирных жителя ранены», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что одна из ракет взорвалась на улице, а другая нанесла ущерб саду в частном секторе. Близлежащие здания получили незначительные повреждения. Украина в ходе секретной поставки получила нескольких ракет ATACMS. Они уже были использованы в атаке на российские войска. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что после ночного обстрела со стороны ВСУ в Бердянске в Запорожской области, были обнаружены кассетные боеприпасы от американской дальнобойной ракеты ATACMS, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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