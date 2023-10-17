Киев обстрелял мирных жителей Херсонской области ракетами ATACMS. Фото

17 октября 2023 в 20:38 Размер текста - 17 +

Два мирных жителя Херсонской области ранены после обстрела ракетами ATACMS, заявил Владимир Сальдо Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мирные жители города Скадовск в Херсонской области стали жертвами обстрела ВСУ с применением, предположительно, американских ракет ATACMS. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо. «Сегодня террористы киевского режима обстреляли, по предварительным данным, недавно полученными американскими дальнобойными ракетами город Скадовск. Два мирных жителя ранены», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что одна из ракет взорвалась на улице, а другая нанесла ущерб саду в частном секторе. Близлежащие здания получили незначительные повреждения. Украина в ходе секретной поставки получила нескольких ракет ATACMS. Они уже были использованы в атаке на российские войска. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что после ночного обстрела со стороны ВСУ в Бердянске в Запорожской области, были обнаружены кассетные боеприпасы от американской дальнобойной ракеты ATACMS, передает Life . Одна из ракет взорвалась на улице Фото: telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, t.me/SALDO_VGA/1334 Осколок разорвавшейся ракеты Фото: telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, t.me/SALDO_VGA/1334

Мирные жители города Скадовск в Херсонской области стали жертвами обстрела ВСУ с применением, предположительно, американских ракет ATACMS. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо. «Сегодня террористы киевского режима обстреляли, по предварительным данным, недавно полученными американскими дальнобойными ракетами город Скадовск. Два мирных жителя ранены», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что одна из ракет взорвалась на улице, а другая нанесла ущерб саду в частном секторе. Близлежащие здания получили незначительные повреждения. Украина в ходе секретной поставки получила нескольких ракет ATACMS. Они уже были использованы в атаке на российские войска. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что после ночного обстрела со стороны ВСУ в Бердянске в Запорожской области, были обнаружены кассетные боеприпасы от американской дальнобойной ракеты ATACMS, передает Life.