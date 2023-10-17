Мирные жители города Скадовск в Херсонской области стали жертвами обстрела ВСУ с применением, предположительно, американских ракет ATACMS. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо.
«Сегодня террористы киевского режима обстреляли, по предварительным данным, недавно полученными американскими дальнобойными ракетами город Скадовск. Два мирных жителя ранены», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что одна из ракет взорвалась на улице, а другая нанесла ущерб саду в частном секторе. Близлежащие здания получили незначительные повреждения.
Украина в ходе секретной поставки получила нескольких ракет ATACMS. Они уже были использованы в атаке на российские войска. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что после ночного обстрела со стороны ВСУ в Бердянске в Запорожской области, были обнаружены кассетные боеприпасы от американской дальнобойной ракеты ATACMS, передает Life.
Одна из ракет взорвалась на улице
Фото: telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, t.me/SALDO_VGA/1334
Осколок разорвавшейся ракеты
Фото: telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, t.me/SALDO_VGA/1334
Мирные жители города Скадовск в Херсонской области стали жертвами обстрела ВСУ с применением, предположительно, американских ракет ATACMS. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо. «Сегодня террористы киевского режима обстреляли, по предварительным данным, недавно полученными американскими дальнобойными ракетами город Скадовск. Два мирных жителя ранены», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что одна из ракет взорвалась на улице, а другая нанесла ущерб саду в частном секторе. Близлежащие здания получили незначительные повреждения. Украина в ходе секретной поставки получила нескольких ракет ATACMS. Они уже были использованы в атаке на российские войска. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что после ночного обстрела со стороны ВСУ в Бердянске в Запорожской области, были обнаружены кассетные боеприпасы от американской дальнобойной ракеты ATACMS, передает Life.