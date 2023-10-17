Минобороны посчитало иностранных наемников, воюющих с РФ прямо сейчас

18 октября 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

На Украине около 2 тысяч иностранных наемников Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В настоящее время на Украине находятся 1940 наемников, сформированы четыре пехотных батальона по 300—400 человек каждый, а также батальоны специального назначения. Об этом говорится в аналитической записке Минобороны РФ. «Российской армии на Украине противостоят около 2 тысяч иностранных наемников, большая часть из них сконцентрирована на запорожском направлении. Больше всего — из Польши и США», — пишут «Известия», ссылаясь на аналитическую записку. В материале отмечается, что с начала специальной военной операции на Украину прибыло более 12,7 тысяч добровольцев из 88 государств. Более 5,4 тысяч боевиков были уничтожены, 5,3 тысяч уехали обратно. Ранее жители украинских городов сообщали, что наемники из Южной Америки спокойно гуляют по городам Украины. При этом Spiege отмечал, что иностранные наемники на Украине недовольны маленькими зарплатами, постоянными обстрелами, сложными условиями жизни и начали убегать с Украины.

В настоящее время на Украине находятся 1940 наемников, сформированы четыре пехотных батальона по 300—400 человек каждый, а также батальоны специального назначения. Об этом говорится в аналитической записке Минобороны РФ. «Российской армии на Украине противостоят около 2 тысяч иностранных наемников, большая часть из них сконцентрирована на запорожском направлении. Больше всего — из Польши и США», — пишут «Известия», ссылаясь на аналитическую записку. В материале отмечается, что с начала специальной военной операции на Украину прибыло более 12,7 тысяч добровольцев из 88 государств. Более 5,4 тысяч боевиков были уничтожены, 5,3 тысяч уехали обратно. Ранее жители украинских городов сообщали, что наемники из Южной Америки спокойно гуляют по городам Украины. При этом Spiege отмечал, что иностранные наемники на Украине недовольны маленькими зарплатами, постоянными обстрелами, сложными условиями жизни и начали убегать с Украины.