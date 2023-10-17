17 октября 2023

Минобороны посчитало иностранных наемников, воюющих с РФ прямо сейчас

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, флаг, герб, всу, наемник, спецназ украины, stock
На Украине около 2 тысяч иностранных наемников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В настоящее время на Украине находятся 1940 наемников, сформированы четыре пехотных батальона по 300—400 человек каждый, а также батальоны специального назначения. Об этом говорится в аналитической записке Минобороны РФ.

«Российской армии на Украине противостоят около 2 тысяч иностранных наемников, большая часть из них сконцентрирована на запорожском направлении. Больше всего — из Польши и США», — пишут «Известия», ссылаясь на аналитическую записку.

В материале отмечается, что с начала специальной военной операции на Украину прибыло более 12,7 тысяч добровольцев из 88 государств. Более 5,4 тысяч боевиков были уничтожены, 5,3 тысяч уехали обратно.

Ранее жители украинских городов сообщали, что наемники из Южной Америки спокойно гуляют по городам Украины. При этом Spiege отмечал, что иностранные наемники на Украине недовольны маленькими зарплатами, постоянными обстрелами, сложными условиями жизни и начали убегать с Украины.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В настоящее время на Украине находятся 1940 наемников, сформированы четыре пехотных батальона по 300—400 человек каждый, а также батальоны специального назначения. Об этом говорится в аналитической записке Минобороны РФ. «Российской армии на Украине противостоят около 2 тысяч иностранных наемников, большая часть из них сконцентрирована на запорожском направлении. Больше всего — из Польши и США», — пишут «Известия», ссылаясь на аналитическую записку. В материале отмечается, что с начала специальной военной операции на Украину прибыло более 12,7 тысяч добровольцев из 88 государств. Более 5,4 тысяч боевиков были уничтожены, 5,3 тысяч уехали обратно. Ранее жители украинских городов сообщали, что наемники из Южной Америки спокойно гуляют по городам Украины. При этом Spiege отмечал, что иностранные наемники на Украине недовольны маленькими зарплатами, постоянными обстрелами, сложными условиями жизни и начали убегать с Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...