17 октября 2023

Генсек ООН Гутерреш пришел в ужас от удара Израиля по больнице в Газе

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ООН осудила действия Израиля Фото:

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил удар Израиля по больнице в Газе. По его словам, он был в ужасе, узнав о гибели мирных жителей.

«Я в ужасе от убийства сотен палестинских мирных граждан в результате сегодняшнего удара по больнице в секторе Газа, который я решительно осуждаю», — написал Гутерреш в соцсети X. Генсек ООН подчеркнул, что больницы и медперсонал должен быть защищен международным правом.

Израиль нанес ракетный удар по больнице с мирными жителями Палестины. В результате него погибло около 800 человек. Мировое сообщество решительно осудило подобные действия. Лидер Турции Реджеп Эрдоган назвал эту атаку «беспрецедентным злодеянием». С ним оказались солидарны в Пентагоне, Канаде, Всемирной организации здравоохранения. Свое осуждение выразил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил удар Израиля по больнице в Газе. По его словам, он был в ужасе, узнав о гибели мирных жителей. «Я в ужасе от убийства сотен палестинских мирных граждан в результате сегодняшнего удара по больнице в секторе Газа, который я решительно осуждаю», — написал Гутерреш в соцсети X. Генсек ООН подчеркнул, что больницы и медперсонал должен быть защищен международным правом. Израиль нанес ракетный удар по больнице с мирными жителями Палестины. В результате него погибло около 800 человек. Мировое сообщество решительно осудило подобные действия. Лидер Турции Реджеп Эрдоган назвал эту атаку «беспрецедентным злодеянием». С ним оказались солидарны в Пентагоне, Канаде, Всемирной организации здравоохранения. Свое осуждение выразил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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