Генсек ООН Гутерреш пришел в ужас от удара Израиля по больнице в Газе

18 октября 2023 в 04:39 Размер текста - 17 +

ООН осудила действия Израиля Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил удар Израиля по больнице в Газе. По его словам, он был в ужасе, узнав о гибели мирных жителей. «Я в ужасе от убийства сотен палестинских мирных граждан в результате сегодняшнего удара по больнице в секторе Газа, который я решительно осуждаю», — написал Гутерреш в соцсети X. Генсек ООН подчеркнул, что больницы и медперсонал должен быть защищен международным правом. Израиль нанес ракетный удар по больнице с мирными жителями Палестины. В результате него погибло около 800 человек. Мировое сообщество решительно осудило подобные действия. Лидер Турции Реджеп Эрдоган назвал эту атаку «беспрецедентным злодеянием». С ним оказались солидарны в Пентагоне, Канаде, Всемирной организации здравоохранения. Свое осуждение выразил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил удар Израиля по больнице в Газе. По его словам, он был в ужасе, узнав о гибели мирных жителей. «Я в ужасе от убийства сотен палестинских мирных граждан в результате сегодняшнего удара по больнице в секторе Газа, который я решительно осуждаю», — написал Гутерреш в соцсети X. Генсек ООН подчеркнул, что больницы и медперсонал должен быть защищен международным правом. Израиль нанес ракетный удар по больнице с мирными жителями Палестины. В результате него погибло около 800 человек. Мировое сообщество решительно осудило подобные действия. Лидер Турции Реджеп Эрдоган назвал эту атаку «беспрецедентным злодеянием». С ним оказались солидарны в Пентагоне, Канаде, Всемирной организации здравоохранения. Свое осуждение выразил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.