Курганский боец «Ахмата» помогает бывшим штурмовикам ЧВК «Вагнер» в эвакуации

Курганский военнослужащий из чеченского спецназа «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) помогает бывшим бойцам ЧВК «Вагнер», вернувшимся на фронт, эвакуировать раненых бойцов на БМП-3. Об этом участник специальной военной операции сообщил корреспонденту URA.RU.
«Помогаю бывшим бойцам ЧВК „Вагнер“, которые работают медиками на фронте, в эвакуации раненых. Прикрываю их на нашей курганской бронемашине БМП-3, забираем ребят и оперативно увозим с позиций. Благо техника очень быстрая и маневренная», — рассказал боец «Ахмата».
Ранее URA.RU писало, что курганский боец из спецназа Кадырова рассказал, что генерал Алаудинов возвращает бойцов ЧВК «Вагнер» на передовую. По его словам, бывшие военнослужащие компании выбирают службу в отряде «Ахмат» из-за того, что это подразделение им ближе по духу. Также сообщалось, что экс-«вагнеровец» из чеченского спецназа уничтожает украинские дроны в зоне СВО.
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