18 октября 2023

Курганский боец «Ахмата» помогает бывшим штурмовикам ЧВК «Вагнер» в эвакуации

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие филиала Защитники Отечества. Тюмень , ахмат, спецназ ахмат
Боец «Ахмата» помогает медикам эвакуировать раненых на бронемашине БМП-3 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский военнослужащий из чеченского спецназа «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) помогает бывшим бойцам ЧВК «Вагнер», вернувшимся на фронт, эвакуировать раненых бойцов на БМП-3. Об этом участник специальной военной операции сообщил корреспонденту URA.RU.

«Помогаю бывшим бойцам ЧВК „Вагнер“, которые работают медиками на фронте, в эвакуации раненых. Прикрываю их на нашей курганской бронемашине БМП-3, забираем ребят и оперативно увозим с позиций. Благо техника очень быстрая и маневренная», — рассказал боец «Ахмата».

Ранее URA.RU писало, что курганский боец из спецназа Кадырова рассказал, что генерал Алаудинов возвращает бойцов ЧВК «Вагнер» на передовую. По его словам, бывшие военнослужащие компании выбирают службу в отряде «Ахмат» из-за того, что это подразделение им ближе по духу. Также сообщалось, что экс-«вагнеровец» из чеченского спецназа уничтожает украинские дроны в зоне СВО.

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Курганский военнослужащий из чеченского спецназа «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) помогает бывшим бойцам ЧВК «Вагнер», вернувшимся на фронт, эвакуировать раненых бойцов на БМП-3. Об этом участник специальной военной операции сообщил корреспонденту URA.RU. «Помогаю бывшим бойцам ЧВК „Вагнер“, которые работают медиками на фронте, в эвакуации раненых. Прикрываю их на нашей курганской бронемашине БМП-3, забираем ребят и оперативно увозим с позиций. Благо техника очень быстрая и маневренная», — рассказал боец «Ахмата». Ранее URA.RU писало, что курганский боец из спецназа Кадырова рассказал, что генерал Алаудинов возвращает бойцов ЧВК «Вагнер» на передовую. По его словам, бывшие военнослужащие компании выбирают службу в отряде «Ахмат» из-за того, что это подразделение им ближе по духу. Также сообщалось, что экс-«вагнеровец» из чеченского спецназа уничтожает украинские дроны в зоне СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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