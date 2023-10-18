Екатеринбуржцы попросили у «Сима-ленда» блэк-аут шторы из-за яркого медиаэкрана

18 октября 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Местные жители просят компанию обеспечить им нормальные условия проживания в соседстве с медиаэкраном Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбуржцы, которые живут в доме на Вайнера,9а, попросили компанию «Сима-ленд» установить шумоизоляционные окна, шторы блэк-аут и кондиционеры, потому что им мешает медиаэкран. Кроме этого, люди пожаловались, что подарок к юбилею города вызывает у них головную боль, нервные срывы и упадок сил. Обращение горожан опубликовано в telegram-канале «Медиаэкран на Вайнера». «Вынуждены обратиться к вам, как владельцу и идейному вдохновителю установки медиаэкрана на Вайнера! С момента его появления и начала активной работы для нас создались невыносимые условия для проживания», — говорится в письме. Среди раздражающих факторов горожане перечисляют громкий звук, который включается в 20.00, и яркий свет от экрана. «Он не глушится никакими темными шторами, а ночью не дает уснуть. Более того, вызывает головную боль, нервные срывы, подавленное настроение и упадок сил. В летнее время из-за невозможности открыть окна, люди просто задыхались в своих квартирах», — жалуются местные жители. Чтобы прийти к компромиссу, горожане просят компанию установить им шумоизоляционные стеклопакеты, шторы блэк-аут (с полным поглощением света) и кондиционеры. В «Сима-ленде» не ответили, как планируют отреагировать на письмо горожан. Медиаэкран на Вайнера запустили 12 августа. В начале октября осведомленный источник URA.RU рассказал, что медиаэкран уберут, в этот же день, 7 октября, он впервые перестал работать. Жители Екатеринбурга начали собирать подписи с просьбой не убирать подарок, а компания «Сима-ленд» предложила горожанам самим решить судьбу подарка к 300-летию Екатеринбурга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцы, которые живут в доме на Вайнера,9а, попросили компанию «Сима-ленд» установить шумоизоляционные окна, шторы блэк-аут и кондиционеры, потому что им мешает медиаэкран. Кроме этого, люди пожаловались, что подарок к юбилею города вызывает у них головную боль, нервные срывы и упадок сил. Обращение горожан опубликовано в telegram-канале «Медиаэкран на Вайнера». «Вынуждены обратиться к вам, как владельцу и идейному вдохновителю установки медиаэкрана на Вайнера! С момента его появления и начала активной работы для нас создались невыносимые условия для проживания», — говорится в письме. Среди раздражающих факторов горожане перечисляют громкий звук, который включается в 20.00, и яркий свет от экрана. «Он не глушится никакими темными шторами, а ночью не дает уснуть. Более того, вызывает головную боль, нервные срывы, подавленное настроение и упадок сил. В летнее время из-за невозможности открыть окна, люди просто задыхались в своих квартирах», — жалуются местные жители. Чтобы прийти к компромиссу, горожане просят компанию установить им шумоизоляционные стеклопакеты, шторы блэк-аут (с полным поглощением света) и кондиционеры. В «Сима-ленде» не ответили, как планируют отреагировать на письмо горожан. Медиаэкран на Вайнера запустили 12 августа. В начале октября осведомленный источник URA.RU рассказал, что медиаэкран уберут, в этот же день, 7 октября, он впервые перестал работать. Жители Екатеринбурга начали собирать подписи с просьбой не убирать подарок, а компания «Сима-ленд» предложила горожанам самим решить судьбу подарка к 300-летию Екатеринбурга.