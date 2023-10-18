Востоковед раскрыл значение черного флага мести, вывешенного в Иране

Арабист Чупрыгин: черный флаг мести вывешен для мобилизации населения в Иране

19 октября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

После удара по больнице в секторе Газа над мавзолеем имама Резы в иранском Мешхеде появился черный флаг мести Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Черный флаг мести, вывешенный над мавзолеем имама Резы в иранском Мешхеде после удара по больнице в секторе Газа, является инструментом сплочения народа страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, востоковед-арабист Андрей Чупрыгин. Ранее во втором по численности городе Ирана Мешхед был вывешен черный флаг мести. Это произошло после удара по больнице в секторе Газа, в котором погиб 471 человек. Иран и другие страны, сопереживающие Палестине, обвинили в ударе Израиль, однако Тель-Авив возложил вину на ХАМАС и «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в РФ). В прошлый раз в Иране вывешивали черный флаг мести в январе 2020 года, когда США нанесли авиаудар по генералу Касему Сулеймани. «Каждый раз, когда что-то происходит и требует с точки зрения религиозного руководства Ирана решительного ответа, вывешивается этот флаг. Вывесили. И что дальше? Ничего. Это психологическое давление на собственное население Ирана. Это мобилизационный инструмент, когда вокруг этого флага миссия. Это глубокая символика и вокруг него должны сплотиться все шииты Ирана, чего я не наблюдаю. Там тоже не все в порядке», — сказал Андрей Чупрыгин. При этом, отметил арабист, Иран не собирается выступать полноценной стороной конфликта между ХАМАС и Израилем. «Ничего нового в заявлениях Ирана я не слышу. Это все то же самое, что было раньше. Дело даже не в двух авианосцах, хотя это серьезная демонстрация со стороны США. Дело в ответе Израиля. В Иране понимают, что если будет практическое нападение, то у Израиля есть возможность ответить. Но политическая риторика живет сама по себе», — объяснил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Черный флаг мести, вывешенный над мавзолеем имама Резы в иранском Мешхеде после удара по больнице в секторе Газа, является инструментом сплочения народа страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, востоковед-арабист Андрей Чупрыгин. Ранее во втором по численности городе Ирана Мешхед был вывешен черный флаг мести. Это произошло после удара по больнице в секторе Газа, в котором погиб 471 человек. Иран и другие страны, сопереживающие Палестине, обвинили в ударе Израиль, однако Тель-Авив возложил вину на ХАМАС и «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в РФ). В прошлый раз в Иране вывешивали черный флаг мести в январе 2020 года, когда США нанесли авиаудар по генералу Касему Сулеймани. «Каждый раз, когда что-то происходит и требует с точки зрения религиозного руководства Ирана решительного ответа, вывешивается этот флаг. Вывесили. И что дальше? Ничего. Это психологическое давление на собственное население Ирана. Это мобилизационный инструмент, когда вокруг этого флага миссия. Это глубокая символика и вокруг него должны сплотиться все шииты Ирана, чего я не наблюдаю. Там тоже не все в порядке», — сказал Андрей Чупрыгин. При этом, отметил арабист, Иран не собирается выступать полноценной стороной конфликта между ХАМАС и Израилем. «Ничего нового в заявлениях Ирана я не слышу. Это все то же самое, что было раньше. Дело даже не в двух авианосцах, хотя это серьезная демонстрация со стороны США. Дело в ответе Израиля. В Иране понимают, что если будет практическое нападение, то у Израиля есть возможность ответить. Но политическая риторика живет сама по себе», — объяснил собеседник агентства.