Иран поднял черный флаг мести в связи с ударом по больнице в Газе

18 октября 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

В Мешхеде подняли черный флаг из-за удара по больнице в Газе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Иране, во втором по величине городе Мешхеде был поднят черный флаг мести. Его подняли после того, как 18 октября по больнице в секторе Газа был нанесен авиаудар, унесший более 800 жизней. «Одновременно с резней в баптистской больнице, устроенной израильскими оккупационными силами в секторе Газа, в результате которой погибло более 500 человек, над храмом Разави в городе Мешхед, втором по величине городе Ирана, был поднят черный флаг», — передает издание Al Bawaba. Уточняется, что флаг был замечен на фотографии в соцсети X. Ранее по больнице в газе прилетела ракета, в результате чего погибло больше 800 человек. После этого по всему Ближнему Востоку начались массовые беспорядки, Израиль к ответу за содеянное. Однако Иерусалим отрицает свою вину, а представители ЦАХАЛа заявляют, что в атаке виновата группировка «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в РФ).

В Иране, во втором по величине городе Мешхеде был поднят черный флаг мести. Его подняли после того, как 18 октября по больнице в секторе Газа был нанесен авиаудар, унесший более 800 жизней. «Одновременно с резней в баптистской больнице, устроенной израильскими оккупационными силами в секторе Газа, в результате которой погибло более 500 человек, над храмом Разави в городе Мешхед, втором по величине городе Ирана, был поднят черный флаг», — передает издание Al Bawaba. Уточняется, что флаг был замечен на фотографии в соцсети X. Ранее по больнице в газе прилетела ракета, в результате чего погибло больше 800 человек. После этого по всему Ближнему Востоку начались массовые беспорядки, Израиль к ответу за содеянное. Однако Иерусалим отрицает свою вину, а представители ЦАХАЛа заявляют, что в атаке виновата группировка «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в РФ).