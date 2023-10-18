Иран поднял черный флаг мести в связи с ударом по больнице в Газе

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, террорист, черный флаг
В Мешхеде подняли черный флаг из-за удара по больнице в Газе Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Иране, во втором по величине городе Мешхеде был поднят черный флаг мести. Его подняли после того, как 18 октября по больнице в секторе Газа был нанесен авиаудар, унесший более 800 жизней.

«Одновременно с резней в баптистской больнице, устроенной израильскими оккупационными силами в секторе Газа, в результате которой погибло более 500 человек, над храмом Разави в городе Мешхед, втором по величине городе Ирана, был поднят черный флаг», — передает издание Al Bawaba. Уточняется, что флаг был замечен на фотографии в соцсети X.

Ранее по больнице в газе прилетела ракета, в результате чего погибло больше 800 человек. После этого по всему Ближнему Востоку начались массовые беспорядки, Израиль к ответу за содеянное. Однако Иерусалим отрицает свою вину, а представители ЦАХАЛа заявляют, что в атаке виновата группировка «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в РФ).

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В Иране, во втором по величине городе Мешхеде был поднят черный флаг мести. Его подняли после того, как 18 октября по больнице в секторе Газа был нанесен авиаудар, унесший более 800 жизней. «Одновременно с резней в баптистской больнице, устроенной израильскими оккупационными силами в секторе Газа, в результате которой погибло более 500 человек, над храмом Разави в городе Мешхед, втором по величине городе Ирана, был поднят черный флаг», — передает издание Al Bawaba. Уточняется, что флаг был замечен на фотографии в соцсети X. Ранее по больнице в газе прилетела ракета, в результате чего погибло больше 800 человек. После этого по всему Ближнему Востоку начались массовые беспорядки, Израиль к ответу за содеянное. Однако Иерусалим отрицает свою вину, а представители ЦАХАЛа заявляют, что в атаке виновата группировка «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в РФ).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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