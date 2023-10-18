Финансовый аналитик раскрыл, какая нацвалюта обгонит юань на мировом рынке

Аналитик Антонов: на звание мировой валюты претендует риал и дирхам

19 октября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Основные мировые расчетные валюты: доллар, евро, иена, фунт и юань, напомнил Владислав Антонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Саудовский риал и дирхам ОАЭ могут стать новыми мировыми расчетными валютами. Однако пока основными остаются: доллар, евро, иена, фунт и юань, отметил в беседе с URA.RU финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Данные платежных систем показали, что 18 октября юань обогнал евро. Национальная валюта Китая стала второй среди мировых в расчетах международной банковской системы SWIFT. В ВТБ отметили, что Свердловская область, наряду с Нижегородской и Краснодарским краем, вошла в пятерку субъектов России с самым высоким спросом на юани. Какая нацвалюта дальше сможет обойти юань Новость по теме Юань обновил максимум с марта 2022 года «Какая валюта в будущем сможет составить конкуренцию юаню, пока неясно. Пока он единственный из развивающихся стран, который Международный валютный фонд признал мировой резервной. Для того чтобы составить конкуренцию юаню, нужно, чтобы мировыми резервными валютами были признаны валюты еще и других развивающихся стран. Возможно, такой потенциал есть у саудовского риала и дирхама ОАЭ. Но в ближайшее время вряд ли кто может потеснить мировые резервные валюты в международных расчетах. Пока основными остаются: доллар США, евро, иена, фунт стерлингов и юань», — рассказал Владислав Антонов. Как юань стал вторым после евро в мировых расчетах Финансовый аналитик объяснил, что рост доли юаня на мировом рынке связан с усилением экспортных позиций Китая. «Рост доли юаня связан с усилением экономических и торговых позиций Китая на мировой арене. Страна является крупнейшим экспортером. Расчеты в национальной валюте удобны для китайских компаний. Плюс ко всему, Пекин в течение многих лет проводит политику интернационализации юаня, стимулируя его использование в международной торговле и финансах. Это повышает статус Китая как глобальной державы. Также способствует распространению юаня запуск собственной китайской системы межбанковских платежей CIPS. Это снижает зависимость валюты от SWIFT», — добавил Антонов. Что станет с долларом Новость по теме В Госдуме признали, что Россия не смогла избавиться от доллара При этом собеседник агентства подчеркнул, что ни одна национальная валюта пока не сможет полностью вытснить доллар. «Ослабление позиций доллара связано со снижением доли США в мировой экономике, ростом многополярности. Действия Америки по ограничению доступа к своей нацвалюте также сказываются негативно для некоторых стран. В обозримой перспективе юань вряд ли сможет потеснить доллар как главную резервную валюту и средство накопления, но его роль в международной торговле будет расти. Это отражает усиление экономических позиций Китая, но не означает скорый „закат“ доллара как мировой валюты. Для глобальных изменений в валютной системе требуются десятилетия и фундаментальные сдвиги в экономике. Однако, учитывая, что сейчас происходит в мире, этот процесс может ускориться», — отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Саудовский риал и дирхам ОАЭ могут стать новыми мировыми расчетными валютами. Однако пока основными остаются: доллар, евро, иена, фунт и юань, отметил в беседе с URA.RU финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Данные платежных систем показали, что 18 октября юань обогнал евро. Национальная валюта Китая стала второй среди мировых в расчетах международной банковской системы SWIFT. В ВТБ отметили, что Свердловская область, наряду с Нижегородской и Краснодарским краем, вошла в пятерку субъектов России с самым высоким спросом на юани. «Какая валюта в будущем сможет составить конкуренцию юаню, пока неясно. Пока он единственный из развивающихся стран, который Международный валютный фонд признал мировой резервной. Для того чтобы составить конкуренцию юаню, нужно, чтобы мировыми резервными валютами были признаны валюты еще и других развивающихся стран. Возможно, такой потенциал есть у саудовского риала и дирхама ОАЭ. Но в ближайшее время вряд ли кто может потеснить мировые резервные валюты в международных расчетах. Пока основными остаются: доллар США, евро, иена, фунт стерлингов и юань», — рассказал Владислав Антонов. Финансовый аналитик объяснил, что рост доли юаня на мировом рынке связан с усилением экспортных позиций Китая. «Рост доли юаня связан с усилением экономических и торговых позиций Китая на мировой арене. Страна является крупнейшим экспортером. Расчеты в национальной валюте удобны для китайских компаний. Плюс ко всему, Пекин в течение многих лет проводит политику интернационализации юаня, стимулируя его использование в международной торговле и финансах. Это повышает статус Китая как глобальной державы. Также способствует распространению юаня запуск собственной китайской системы межбанковских платежей CIPS. Это снижает зависимость валюты от SWIFT», — добавил Антонов. При этом собеседник агентства подчеркнул, что ни одна национальная валюта пока не сможет полностью вытснить доллар. «Ослабление позиций доллара связано со снижением доли США в мировой экономике, ростом многополярности. Действия Америки по ограничению доступа к своей нацвалюте также сказываются негативно для некоторых стран. В обозримой перспективе юань вряд ли сможет потеснить доллар как главную резервную валюту и средство накопления, но его роль в международной торговле будет расти. Это отражает усиление экономических позиций Китая, но не означает скорый „закат“ доллара как мировой валюты. Для глобальных изменений в валютной системе требуются десятилетия и фундаментальные сдвиги в экономике. Однако, учитывая, что сейчас происходит в мире, этот процесс может ускориться», — отметил он.