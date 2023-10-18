Военкор URA.RU: появление у ВСУ ракет ATACMS изменит течение СВО

18 октября 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Евгений Линин сообщил, что применение ракет ATACMS станет для Киева максимально неэффективным Фото: U.S. Army новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Появление у ВСУ ракет американского оперативно-тактического комплекса ATACMS повлияет на течение специальной военной операции. Такое мнение выразил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. По его словам, российским военным нужно адаптировать свою стратегию ведения боевых действий под новый вид американского вооружения. «Российским силам придется адаптировать свою тактику ведения боевых действий с учетом нового вида вооружения. В радиусе поражения ATACMS следует рассредоточить силы, для этого провести частичную передислокацию подразделений, изменить логистику, большие склады с боекомплектом и топливом переместить дальше, вглубь территории» — заявил Линин. По его словам, в этом случае применение ATACMS станет для Киева максимально неэффективным. Линин отметил, что российские военные довольно быстро адаптируются к новым условиям. Он привел в пример случай, когда в зоне спецоперации впервые появились западные системы РСЗО HIMARS. По его словам, за короткое время риски от их применения стали низкими. Российский военкор подчеркнул, что ATACMS мощнее. В своей модернизированной версии данная ракета способна доставить боевую часть массой около 230 кг на расстояние до 300 километров с точностью до десяти метров. По словам Линина, российские территории, граничащие с Украиной, находятся в зоне досягаемости новых ракет ВСУ. Пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон ранее сообщала, Киев получил ракеты ATACMS базовой модификации с дальностью стрельбы 165 км и кассетной боевой частью. Линин заявил, что данные ракеты являются высокомобильным комплексом, который размещается на колесной платформе М142 HIMARS, либо гусеничной М270 MLRS. У ВСУ уже есть на вооружении эти машины. На часть из них вместо контейнера с шестью реактивными снарядами РСЗО будут устанавливать контейнер, в котором находится одна баллистическая ракета ATACMS. По словам российского военкора, современные российские комплексы ПВО могут обнаруживать и поражать эти ракеты. Он отметил, что ATACMS безусловно повлияет на ситуацию в зоне проведения спецоперации, однако качественно изменить ситуацию в пользу ВСУ это оружие не сможет. Линин заявил, что ракет ждет судьба турецких БПЛА Bayraktar, 155 мм снарядов американских и французских гаубиц М777 и «Цезарь», англо-французских крылатых ракет Storm Shadow/SCALP и другого западного вооружения, которое не принесло ожидаемого Западом результата. Ранее представитель Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон подтвердила, что США недавно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, передает RT. Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил поставку вооружения. Президент России Владимир Путин заявил, что предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS со стороны Вашингтона только продлит агонию Киева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Появление у ВСУ ракет американского оперативно-тактического комплекса ATACMS повлияет на течение специальной военной операции. Такое мнение выразил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. По его словам, российским военным нужно адаптировать свою стратегию ведения боевых действий под новый вид американского вооружения. «Российским силам придется адаптировать свою тактику ведения боевых действий с учетом нового вида вооружения. В радиусе поражения ATACMS следует рассредоточить силы, для этого провести частичную передислокацию подразделений, изменить логистику, большие склады с боекомплектом и топливом переместить дальше, вглубь территории» — заявил Линин. По его словам, в этом случае применение ATACMS станет для Киева максимально неэффективным. Линин отметил, что российские военные довольно быстро адаптируются к новым условиям. Он привел в пример случай, когда в зоне спецоперации впервые появились западные системы РСЗО HIMARS. По его словам, за короткое время риски от их применения стали низкими. Российский военкор подчеркнул, что ATACMS мощнее. В своей модернизированной версии данная ракета способна доставить боевую часть массой около 230 кг на расстояние до 300 километров с точностью до десяти метров. По словам Линина, российские территории, граничащие с Украиной, находятся в зоне досягаемости новых ракет ВСУ. Пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон ранее сообщала, Киев получил ракеты ATACMS базовой модификации с дальностью стрельбы 165 км и кассетной боевой частью. Линин заявил, что данные ракеты являются высокомобильным комплексом, который размещается на колесной платформе М142 HIMARS, либо гусеничной М270 MLRS. У ВСУ уже есть на вооружении эти машины. На часть из них вместо контейнера с шестью реактивными снарядами РСЗО будут устанавливать контейнер, в котором находится одна баллистическая ракета ATACMS. По словам российского военкора, современные российские комплексы ПВО могут обнаруживать и поражать эти ракеты. Он отметил, что ATACMS безусловно повлияет на ситуацию в зоне проведения спецоперации, однако качественно изменить ситуацию в пользу ВСУ это оружие не сможет. Линин заявил, что ракет ждет судьба турецких БПЛА Bayraktar, 155 мм снарядов американских и французских гаубиц М777 и «Цезарь», англо-французских крылатых ракет Storm Shadow/SCALP и другого западного вооружения, которое не принесло ожидаемого Западом результата. Ранее представитель Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон подтвердила, что США недавно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, передает RT. Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил поставку вооружения. Президент России Владимир Путин заявил, что предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS со стороны Вашингтона только продлит агонию Киева.