Медведев: переговоры на Ближнем Востоке при участии США обречены

Переговорный процесс на Ближнем Востоке при участии Вашингтона заранее обречен. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Переговорный процесс на Ближнем Востоке при участии США всегда вырождается в фикцию. Он заведомо обречен», — написал Медведев в своей статье «Бесконечная война» для «Известий». При этом Медведев отметил, что контрольный пакет на переговорах изначально был в руках Вашингтона.
В качестве примера провальной политики он назвал действия экс-президента США Дональда Трампа, который в 2017 перенес американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Затем палестинцев лишили права на территории, предусмотренные резолюциями ООН.
Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. Стороны регулярно обмениваются ракетными ударами. В ночь на 18 октября по больнице в Газе ударила ракета, в результате чего погибли более 800 человек. Вооруженные силы Израиля хотят устроить в Газе подобие Хиросимы, но без применения ядерного оружия.
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