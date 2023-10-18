Тюменский депутат Швецова получила награду от Всероссийского общества инвалидов

Швецова сочла за честь получить почетный знак от Всероссийского общества инвалидов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Главе комитета по соцполитике Тюменской областной думы Ольге Швецовой от имени Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) вручен почетный знак «За заслуги перед ВОИ» первой степени. Награду из рук председателя областного отделения организации Евгения Кравченко депутат получила во время молодежного форума для людей с ОВЗ «Интенсив-2023».

«Сегодня в Тюмени стартовал межрегиональный молодежный форум инвалидов „Интенсив-2023“. От имени Всероссийского общества инвалидов Евгений Кравченко вручил мне почетный знак „За заслуги перед ВОИ“ первой степени», — поделилась событием Швецова в своем telegram-канале.

Депутат отметила, что получить такую награду это большая честь. Вместе с коллегами они продолжат поддержку людей с ОВЗ в приобретении технических средств и оборудования, в прохождении лечения и реабилитации.

Ранее в Тюменской и Свердловской областях стартовал пилотный проект по реабилитации детей с инвалидностью. За время его существования помощь получили более 800 детей с ОВЗ. В связи с успехом пилотного проекта в Минтруде России приняли решение расширить количество уже имеющихся учреждения по реабилитации.