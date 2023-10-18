Счетная палата нашла дополнительные деньги для бюджета от приватизации

В прогнозируемом объеме денежных вливаний для финансирования дефицита бюджета РФ не была учтена стоимость двух госкомпаний, подлежащих приватизации. Об этом сообщили в Счетной палате (СП). Речь идет о заводе, который производит сульфат натрия «Кучуксульфат», и крупнейшем отечественном поставщике этилового спирта «Росспиртпром».
«Для финансирования дефицита федерального бюджета в 2025—2026 годах Минфин рассчитывает получать от приватизации по 1,23 млрд рублей ежегодно. Проверка выявила, что в прогноз не включена стоимость двух компаний», — указано в приложении к заключению СП, передают «Ведомости».
По данным источников, близких к кабмину РФ, правительство отказалось приватизировать ключевые активы крупнейших российских компаний. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркивала, что в стране курс на приватизацию должен сохраниться. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отмечал, что приватизация в банковской среде и индустриальном сегменте рынка позволит частично решить проблему дефицита бюджета, передает «Национальная служба новостей».
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