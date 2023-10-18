Счетная палата нашла дополнительные деньги для бюджета от приватизации

19 октября 2023 в 04:57 Размер текста - 17 +

В правительстве страны считают, что приватизация позволит решить проблему дефицитного бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В прогнозируемом объеме денежных вливаний для финансирования дефицита бюджета РФ не была учтена стоимость двух госкомпаний, подлежащих приватизации. Об этом сообщили в Счетной палате (СП). Речь идет о заводе, который производит сульфат натрия «Кучуксульфат», и крупнейшем отечественном поставщике этилового спирта «Росспиртпром». «Для финансирования дефицита федерального бюджета в 2025—2026 годах Минфин рассчитывает получать от приватизации по 1,23 млрд рублей ежегодно. Проверка выявила, что в прогноз не включена стоимость двух компаний», — указано в приложении к заключению СП, передают «Ведомости». По данным источников, близких к кабмину РФ, правительство отказалось приватизировать ключевые активы крупнейших российских компаний. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркивала, что в стране курс на приватизацию должен сохраниться. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отмечал, что приватизация в банковской среде и индустриальном сегменте рынка позволит частично решить проблему дефицита бюджета, передает «Национальная служба новостей».

В прогнозируемом объеме денежных вливаний для финансирования дефицита бюджета РФ не была учтена стоимость двух госкомпаний, подлежащих приватизации. Об этом сообщили в Счетной палате (СП). Речь идет о заводе, который производит сульфат натрия «Кучуксульфат», и крупнейшем отечественном поставщике этилового спирта «Росспиртпром». «Для финансирования дефицита федерального бюджета в 2025—2026 годах Минфин рассчитывает получать от приватизации по 1,23 млрд рублей ежегодно. Проверка выявила, что в прогноз не включена стоимость двух компаний», — указано в приложении к заключению СП, передают «Ведомости». По данным источников, близких к кабмину РФ, правительство отказалось приватизировать ключевые активы крупнейших российских компаний. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркивала, что в стране курс на приватизацию должен сохраниться. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отмечал, что приватизация в банковской среде и индустриальном сегменте рынка позволит частично решить проблему дефицита бюджета, передает «Национальная служба новостей».