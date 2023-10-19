Единороссы отреклись от задержанного ФСБ депутата гордумы Челябинска

Задержанному ФСБ челябинскому депутату Паутову приостановили членство в ЕР

Накануне суд отправил Виталия Паутова в СИЗО на два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ФСБ задержала старейшего депутата гордумы Челябинска Паутова

Задержанному ФСБ депутату гордумы Челябинска Виталию Паутову, которого обвиняют в передаче взятки чиновникам мэрии областного центра, приостановили членство в «Единой России». Об этом 19 октября URA.RU сообщили в региональном отделения партии.

«Согласно уставу в местном отделении партии решили приостановить членство депутата челябинской городской думы. В случае вынесения обвинительного приговора и его вступления в законную силу он будет исключен из партии», — сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии «Единая Россия».

Паутов был задержан сотрудниками УФСБ по региону 17 октября. В его доме прошли обыски. Депутата обвинили в посредничестве при передаче взятки сотрудникам мэрии Челябинска. Вместе с ним был задержан гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко. Предварительно, они действовали вместе.

Им избрали меру пресечения 18 октября. Обоих заключили под стражу на срок два месяца. При этом их защитники просили суд обойтись более мягкой мерой пресечения.