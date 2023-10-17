Задержанного ФСБ старейшего депутата гордумы Челябинска отправили в СИЗО. Видео

Задержанного ФСБ челябинского депутата Паутова отправили в СИЗО на два месяца

18 октября 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Следующие два месяца Виталий Паутов проведет в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала старейшего депутата гордумы Челябинска Паутова Задержанного ФСБ по обвинениям в посредничестве при передаче взятки депутата гордумы Челябинска Виталия Паутова 18 октября отправили в СИЗО. Как передает из зала суда корреспондент URA.RU, он пробудет под стражей до середины декабря. Адвокат Паутова просил закрыть заседание, поскольку собирался оглашать сведения о здоровье своего доверителя. Судья удовлетворил ходатайство частично: лишь на момент, когда эти сведения будут озвучиваться — до этого представители СМИ могли остаться в зале. Следователь же, как и в случае с предполагаемым соучастником депутата, бизнесменом Алексеем Алексеенко, требовал отправить обвиняемого в СИЗО. Он аргументировал это обширными связями Паутова, которые тот не отрицает, наличием счетов в иностранных банках и возможностью влиять на участников расследования. Отдельно он остановился на информации, что Паутов якобы вернулся в Челябинск из зоны СВО — на допросе тот сообщил, что не заключал контракта с Минобороны или другими силовыми ведомствами. Сам Паутов не без иронии заметил, что на двух карточках банков Беларуси у него лежат 150 белорусских рублей и 300 долларов. С заключением в СИЗО он не согласен. «Я патриот страны. Собрал ребят, деньги, отвезли „гуманитарку“ на СВО: бронежилеты, каски. На базе „Ахмат“ мы прошли боевую, медицинскую подготовку. С командующим Сахаровым были соглашения: 9 ноября я должен был вернуться. Сейчас идут документы по мне с Северо-Кавказского округа», — заявил народный избранник. «Суд постановил избрать в отношении Паутова меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок два месяца, то есть до 16 декабря», — зачитал в итоге решение судья. Паутов был задержан сотрудникам УФСБ по региону 17 октября. С утра в его доме проводились оперативно-следственные мероприятия. По версии следствия, депутат, действуя в сговоре с гендиректором ООО «Челябинскавтотранс» Алексеем Алексеенко, передал сотрудникам мэрии взятку в сумме 2 млн рублей. За эти деньги они должны были незаконно выдать фирме разрешение на строительство жилого дома в одном из районов Челябинска. Ранее Паутов, как и Алексеев, проходил свидетелем по делу о незаконном строительстве дома. Вместе с ним в качестве свидетеля привлекались бывший вице-мэр города Владимир Слободской и экс-директор ООО «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш. В настоящее время Слободской проходит по делу в качестве обвиняемого, Ребреш судят за обман дольщиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Задержанного ФСБ по обвинениям в посредничестве при передаче взятки депутата гордумы Челябинска Виталия Паутова 18 октября отправили в СИЗО. Как передает из зала суда корреспондент URA.RU, он пробудет под стражей до середины декабря. Адвокат Паутова просил закрыть заседание, поскольку собирался оглашать сведения о здоровье своего доверителя. Судья удовлетворил ходатайство частично: лишь на момент, когда эти сведения будут озвучиваться — до этого представители СМИ могли остаться в зале. Следователь же, как и в случае с предполагаемым соучастником депутата, бизнесменом Алексеем Алексеенко, требовал отправить обвиняемого в СИЗО. Он аргументировал это обширными связями Паутова, которые тот не отрицает, наличием счетов в иностранных банках и возможностью влиять на участников расследования. Отдельно он остановился на информации, что Паутов якобы вернулся в Челябинск из зоны СВО — на допросе тот сообщил, что не заключал контракта с Минобороны или другими силовыми ведомствами. Сам Паутов не без иронии заметил, что на двух карточках банков Беларуси у него лежат 150 белорусских рублей и 300 долларов. С заключением в СИЗО он не согласен. «Я патриот страны. Собрал ребят, деньги, отвезли „гуманитарку“ на СВО: бронежилеты, каски. На базе „Ахмат“ мы прошли боевую, медицинскую подготовку. С командующим Сахаровым были соглашения: 9 ноября я должен был вернуться. Сейчас идут документы по мне с Северо-Кавказского округа», — заявил народный избранник. «Суд постановил избрать в отношении Паутова меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок два месяца, то есть до 16 декабря», — зачитал в итоге решение судья. Паутов был задержан сотрудникам УФСБ по региону 17 октября. С утра в его доме проводились оперативно-следственные мероприятия. По версии следствия, депутат, действуя в сговоре с гендиректором ООО «Челябинскавтотранс» Алексеем Алексеенко, передал сотрудникам мэрии взятку в сумме 2 млн рублей. За эти деньги они должны были незаконно выдать фирме разрешение на строительство жилого дома в одном из районов Челябинска. Ранее Паутов, как и Алексеев, проходил свидетелем по делу о незаконном строительстве дома. Вместе с ним в качестве свидетеля привлекались бывший вице-мэр города Владимир Слободской и экс-директор ООО «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш. В настоящее время Слободской проходит по делу в качестве обвиняемого, Ребреш судят за обман дольщиков.