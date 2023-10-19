19 октября 2023

Беженка из Бахмута поведала челябинцам о пытках украинских националистов

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Жители укрывались в подвалах разрушенного города Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пенсионерка Зинаида Романюк родилась в Бахмуте (Артемовск), но накануне штурма города российскими подразделениями сумела вместе с семьей уехать в Челябинскую область. Женщина рассказала региональным активистам Народного фронта, как украинские нацисты и наемники пытали местных жителей.

«Нам пришлось выживать в подвалах Бахмута. За две недели до освобождения нацисты начали „звереть“. Вначале у нас отобрали на проверку телефоны, потом стали регулярно избивать и издеваться над нами: зятя моего били и ставили на колени, а дочке предлагали застрелить его, в противном случае угрожали ей изнасилованием», — со слезами на глазах рассказывает волонтерам Романюк.

Женщина вспоминает, что такое жестокое отношение к обитателям подвалов бойцы ВСУ объясняли тем, что «они ждуны». Она отмечает, что было очень тяжело: вера в благополучный исход терялась с каждым днем, но они «продолжали ждать» прихода России.

Бахмут был взят под контроль бойцами ЧВК «Вагнер» в начале мая 2023 года. Борьба за Артемовск позволила месяцами перемалывать лучшие подразделения ВСУ и уничтожать их технику. Киев до сих пор не может смириться с этой потерей. Месяц назад президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Вашингтон пообещал взять Бахмут и еще два города.

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Пенсионерка Зинаида Романюк родилась в Бахмуте (Артемовск), но накануне штурма города российскими подразделениями сумела вместе с семьей уехать в Челябинскую область. Женщина рассказала региональным активистам Народного фронта, как украинские нацисты и наемники пытали местных жителей. «Нам пришлось выживать в подвалах Бахмута. За две недели до освобождения нацисты начали „звереть“. Вначале у нас отобрали на проверку телефоны, потом стали регулярно избивать и издеваться над нами: зятя моего били и ставили на колени, а дочке предлагали застрелить его, в противном случае угрожали ей изнасилованием», — со слезами на глазах рассказывает волонтерам Романюк. Женщина вспоминает, что такое жестокое отношение к обитателям подвалов бойцы ВСУ объясняли тем, что «они ждуны». Она отмечает, что было очень тяжело: вера в благополучный исход терялась с каждым днем, но они «продолжали ждать» прихода России. Бахмут был взят под контроль бойцами ЧВК «Вагнер» в начале мая 2023 года. Борьба за Артемовск позволила месяцами перемалывать лучшие подразделения ВСУ и уничтожать их технику. Киев до сих пор не может смириться с этой потерей. Месяц назад президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Вашингтон пообещал взять Бахмут и еще два города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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