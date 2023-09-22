Зеленский в США пообещал взять Бахмут и еще два города

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Какие именно это будут территории — украинский глава не назвал Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Вашингтон пообещал взять Бахмут (Артемовск) и еще два города. Какие именно это будут территории — украинский глава не назвал, сообщает USA Today.

«Мы вернем Бахмут. Я думаю, что мы вернем еще два города. Я не скажу вам, какие города, извините», — заявил Зеленский. Его слова приводит USA Today. Территории, которые хочет вернуть президент Украины, принадлежат России. Ранее сообщалось, что США и Украина договорились о совместном производстве в оборонной промышленности.

Разрекламированное контрнаступление Украины оказалось провальным. ВСУ оказались не способны прорвать российскую оборону. А с наступлением осени украинские войска столкнутся с новой трудностью: снижением эффективности техники НАТО, заявил в беседе с URA.RU подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Вашингтон пообещал взять Бахмут (Артемовск) и еще два города. Какие именно это будут территории — украинский глава не назвал, сообщает USA Today. «Мы вернем Бахмут. Я думаю, что мы вернем еще два города. Я не скажу вам, какие города, извините», — заявил Зеленский. Его слова приводит USA Today. Территории, которые хочет вернуть президент Украины, принадлежат России. Ранее сообщалось, что США и Украина договорились о совместном производстве в оборонной промышленности. Разрекламированное контрнаступление Украины оказалось провальным. ВСУ оказались не способны прорвать российскую оборону. А с наступлением осени украинские войска столкнутся с новой трудностью: снижением эффективности техники НАТО, заявил в беседе с URA.RU подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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