Зеленский в США пообещал взять Бахмут и еще два города

22 сентября 2023 в 08:32 Размер текста - 17 +

Какие именно это будут территории — украинский глава не назвал Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Вашингтон пообещал взять Бахмут (Артемовск) и еще два города. Какие именно это будут территории — украинский глава не назвал, сообщает USA Today. «Мы вернем Бахмут. Я думаю, что мы вернем еще два города. Я не скажу вам, какие города, извините», — заявил Зеленский. Его слова приводит USA Today . Территории, которые хочет вернуть президент Украины, принадлежат России. Ранее сообщалось, что США и Украина договорились о совместном производстве в оборонной промышленности. Разрекламированное контрнаступление Украины оказалось провальным. ВСУ оказались не способны прорвать российскую оборону. А с наступлением осени украинские войска столкнутся с новой трудностью: снижением эффективности техники НАТО, заявил в беседе с URA.RU подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Вашингтон пообещал взять Бахмут (Артемовск) и еще два города. Какие именно это будут территории — украинский глава не назвал, сообщает USA Today. «Мы вернем Бахмут. Я думаю, что мы вернем еще два города. Я не скажу вам, какие города, извините», — заявил Зеленский. Его слова приводит USA Today. Территории, которые хочет вернуть президент Украины, принадлежат России. Ранее сообщалось, что США и Украина договорились о совместном производстве в оборонной промышленности. Разрекламированное контрнаступление Украины оказалось провальным. ВСУ оказались не способны прорвать российскую оборону. А с наступлением осени украинские войска столкнутся с новой трудностью: снижением эффективности техники НАТО, заявил в беседе с URA.RU подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.