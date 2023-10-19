Пермский завод подал в суд на бизнесменов, обвиняемых в разорении предприятия

20 октября 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Завод находится в процедуре банкротства с 2005 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермский машиностроительный завода имени Дзержинского (ЗиД), находящийся в процедуре банкротства, подал заявление в краевой арбитражный суд о признании банкротами бизнесменов Владислава Шинкевича и Дмитрия Пудкова. Об этом сообщается на сайте суда. Ранее предприниматели обвинялись в хищении имущества предприятия, но преследование в отношении них прекратили. Заявление в отношении Шинкевича поступило в суд 19 октября, а в отношении Пудкова — 18 числа. К производству заявления пока не приняты. Ранее оба бизнесмена проходили фигурантами по уголовному делу за кражу активов завода более, чем на 1 млрд рублей. Шинкевича отпустили за истечением срока давности преступления, а Пудкова — за отсутствием состава преступления. Ранее имущество предприятия было выставлено на продажу за 725 млн рублей. Конкурс выиграла компания из Москвы, однако сделка сорвалась. Позже остановить торги пыталась Генпрокуратура РФ, там потребовали признать сделку недействительной. После отклонения иска прокуроров торги возобновились.

Пермский машиностроительный завода имени Дзержинского (ЗиД), находящийся в процедуре банкротства, подал заявление в краевой арбитражный суд о признании банкротами бизнесменов Владислава Шинкевича и Дмитрия Пудкова. Об этом сообщается на сайте суда. Ранее предприниматели обвинялись в хищении имущества предприятия, но преследование в отношении них прекратили. Заявление в отношении Шинкевича поступило в суд 19 октября, а в отношении Пудкова — 18 числа. К производству заявления пока не приняты. Ранее оба бизнесмена проходили фигурантами по уголовному делу за кражу активов завода более, чем на 1 млрд рублей. Шинкевича отпустили за истечением срока давности преступления, а Пудкова — за отсутствием состава преступления. Ранее имущество предприятия было выставлено на продажу за 725 млн рублей. Конкурс выиграла компания из Москвы, однако сделка сорвалась. Позже остановить торги пыталась Генпрокуратура РФ, там потребовали признать сделку недействительной. После отклонения иска прокуроров торги возобновились.