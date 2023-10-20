Грета Тунберг поддержала палестинцев и сектор Газа

20 октября 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Грета Тунберг отметила, что конфликт на Ближнем Востоке возможно решить мирным путем Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Экоактивистка Грета Тунберг выступила с поддержкой палестинцев и сектора Газа. Она также заявила, что конфликт на Ближнем Востоке надо решить мирным путем. «Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и сектором Газа. Миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц», — написала Грета Тунберг на своей странице в Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября после прорыва палестинских боевиков ХАМАС в Израиль. В первые дни войны бои шли на израильской территории. После освобождения своей территории в армии Израиля объявили о планах провести наземную операцию в секторе Газа. Страна хочет полного уничтожения инфраструктуры ХАМАС. При этом во время войны страдают мирные жители с одной и с другой стороны. На фоне войны на Ближнем Востоке граждане по всему миру выходят на уличные акции. Они призывают стороны к перемирию.

Экоактивистка Грета Тунберг выступила с поддержкой палестинцев и сектора Газа. Она также заявила, что конфликт на Ближнем Востоке надо решить мирным путем. «Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и сектором Газа. Миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц», — написала Грета Тунберг на своей странице в Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября после прорыва палестинских боевиков ХАМАС в Израиль. В первые дни войны бои шли на израильской территории. После освобождения своей территории в армии Израиля объявили о планах провести наземную операцию в секторе Газа. Страна хочет полного уничтожения инфраструктуры ХАМАС. При этом во время войны страдают мирные жители с одной и с другой стороны. На фоне войны на Ближнем Востоке граждане по всему миру выходят на уличные акции. Они призывают стороны к перемирию.