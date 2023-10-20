Вяльбе обвинила губернаторов в проблемах спорта в России

20 октября 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Елена Вяльбе отметила, что лыжи в России стоят дорого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Форум «Россия — спортивная держава» в Перми В России мало губернаторов, которые занимаются развитием спорта в своем субъекте. Об этом заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе во время круглого стола «Проекты развития и популяризации зимних видов спорта», который прошел в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Перми. «У нас 1,2 миллиона человек занимаются лыжами, это огромная армия. <…> Но нам не хватает инфраструктуры, освещенных трасс практически нет, материально-техническая база очень устарела. <…> У нас мало в стране губернаторов, которые интересуются развитием спорта», — заявила Елена Вяльбе, ее слова передает РИА Новости. При этом она отметила, что лыжи в России стоят дорого. Это также отталкивает родителей от того, чтобы их дети занимались зимним видом спорта. При этом Вяльбе прокомментировала строительство больниц. По ее словам, если для спортсменов будет создана необходимая инфраструктура, то они реже будут обращаться за медицинской помощью. На форуме «Россия — спортивная держава» выступал и президент России Владимир Путин. Глава РФ отметил, что спортивная инфраструктура прямо влияет на качество жизни и здоровье миллионов людей, передает RT.

В России мало губернаторов, которые занимаются развитием спорта в своем субъекте. Об этом заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе во время круглого стола «Проекты развития и популяризации зимних видов спорта», который прошел в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Перми. «У нас 1,2 миллиона человек занимаются лыжами, это огромная армия. <…> Но нам не хватает инфраструктуры, освещенных трасс практически нет, материально-техническая база очень устарела. <…> У нас мало в стране губернаторов, которые интересуются развитием спорта», — заявила Елена Вяльбе, ее слова передает РИА Новости. При этом она отметила, что лыжи в России стоят дорого. Это также отталкивает родителей от того, чтобы их дети занимались зимним видом спорта. При этом Вяльбе прокомментировала строительство больниц. По ее словам, если для спортсменов будет создана необходимая инфраструктура, то они реже будут обращаться за медицинской помощью. На форуме «Россия — спортивная держава» выступал и президент России Владимир Путин. Глава РФ отметил, что спортивная инфраструктура прямо влияет на качество жизни и здоровье миллионов людей, передает RT.