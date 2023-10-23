У россиян остался последний шанс недорого отдохнуть в 2023 году

«Яндекс Путешествия»: в ноябре 2023 года цены на перелеты будут ниже декабрьских

23 октября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Турция остается одним из самых популярных направлений в ноябре, отметили в сервисе Фото: Размик Закарян © URA.RU Ноябрь станет последним месяцем в 2023 году, когда россияне успеют отдохнуть недорого. В декабре и январе 2024 года будет сезонный скачок цен на фоне высокого спроса. Об этом URA.RU сообщили в «Яндекс Путешествиях». «В ноябре цены на авиаперелеты заметно ниже, чем в последующие месяцы. В декабре с наступлением новогодних отпусков цены на авиабилеты могут стоить дороже, чем в другие месяцы. Это объясняется высоким спросом. Часть людей улетает в отпуска и семейные поездки на праздники, а некоторые на „зимовку“ в теплые страны сразу на несколько месяцев», — сообщили в «Яндекс Путешествиях». Новость по теме Туры в Египет подешевели почти на 30% из-за войны в Израиле Средняя цена перелета по России в ноябре составляет 12 264, 46 рубля. Билеты туда и обратно обойдутся: Москва — 9 835 рублей;

Сочи — 14 616 рублей;

Санкт-Петербург — 11 207 рублей;

Минеральные Воды — 13 344 рубля;

Калининград — 11 796 рублей;

Казань — 10 477 рублей;

Махачкала — 11 975 рублей;

Мурманск — 10 148 рублей;

Екатеринбург — 10 154 рубля;

Самара — 8 956 рублей. Средние цены за ночь в отеле в ноябре тоже ниже, чем в декабре и январе, отметили аналитики сервиса. «В зарубежных странах россияне в ноябре чаще всего бронируют отели в Беларуси (средняя цена бронирования за ночь — 6 980 рублей), Турции (7 378 рублей), Франции (22 795 рублей), Италии (13 536 рублей) и Таиланде (8 927 рублей). В России в топ направлений по бронированию отелей входят Краснодарский край (средняя цена за ночь — 6 745 рублей), Санкт-Петербург (4 569 рублей), Москва (6 497 рублей), Ставропольский край (5 530 рублей) и Калининградская область (6 055 рублей)», — добавили специалисты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ноябрь станет последним месяцем в 2023 году, когда россияне успеют отдохнуть недорого. В декабре и январе 2024 года будет сезонный скачок цен на фоне высокого спроса. Об этом URA.RU сообщили в «Яндекс Путешествиях». «В ноябре цены на авиаперелеты заметно ниже, чем в последующие месяцы. В декабре с наступлением новогодних отпусков цены на авиабилеты могут стоить дороже, чем в другие месяцы. Это объясняется высоким спросом. Часть людей улетает в отпуска и семейные поездки на праздники, а некоторые на „зимовку“ в теплые страны сразу на несколько месяцев», — сообщили в «Яндекс Путешествиях». Средняя цена перелета по России в ноябре составляет 12 264, 46 рубля. Билеты туда и обратно обойдутся: Средние цены за ночь в отеле в ноябре тоже ниже, чем в декабре и январе, отметили аналитики сервиса. «В зарубежных странах россияне в ноябре чаще всего бронируют отели в Беларуси (средняя цена бронирования за ночь — 6 980 рублей), Турции (7 378 рублей), Франции (22 795 рублей), Италии (13 536 рублей) и Таиланде (8 927 рублей). В России в топ направлений по бронированию отелей входят Краснодарский край (средняя цена за ночь — 6 745 рублей), Санкт-Петербург (4 569 рублей), Москва (6 497 рублей), Ставропольский край (5 530 рублей) и Калининградская область (6 055 рублей)», — добавили специалисты.