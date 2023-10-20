Сальдо: ВСУ совершили крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье

ВСУ запустили в направлении Крыма и Приазовья не менее 10-15 ракет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Крыму и Приазовью не менее 10-15 ракет. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, назвав атаку крупной.
«В минувший час ВСУ предприняли крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье. Выпущено не менее 10-15 ракет, в том числе — переделанных С200», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что пять ракет были сбиты над территорией Херсонской области. По его словам, ПВО отработала хорошо.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о сбитой ракете над Черным морем. По остальным снарядам ПВО отработала в других районах.
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