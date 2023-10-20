Сальдо: ВСУ совершили крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе, stock
ВСУ запустили в направлении Крыма и Приазовья не менее 10-15 ракет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Крыму и Приазовью не менее 10-15 ракет. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, назвав атаку крупной.

«В минувший час ВСУ предприняли крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье. Выпущено не менее 10-15 ракет, в том числе — переделанных С200», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что пять ракет были сбиты над территорией Херсонской области. По его словам, ПВО отработала хорошо.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о сбитой ракете над Черным морем. По остальным снарядам ПВО отработала в других районах.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Крыму и Приазовью не менее 10-15 ракет. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, назвав атаку крупной. «В минувший час ВСУ предприняли крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье. Выпущено не менее 10-15 ракет, в том числе — переделанных С200», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что пять ракет были сбиты над территорией Херсонской области. По его словам, ПВО отработала хорошо. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о сбитой ракете над Черным морем. По остальным снарядам ПВО отработала в других районах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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