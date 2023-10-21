Бербок призвала к продолжению войны на Ближнем Востоке

Война Израиля против палестинского движения ХАМАС должна продолжаться. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время выступления на саммите по войне на Ближнем Востоке в Каире.
«Я призываю всех выступить против терроризма… война против ХАМАС должна быть продолжена, но с учетом гуманитарной ситуации, касающейся невинных мужчин и женщин в секторе Газа», — заявила Анналена Бербок. Прямой эфир шел на
При этом она отметила, что на саммите все единодушны в том, что Ближний Восток нуждается в новой политической системе. Образование двух государств с четкими границами позволит народам Палестины и Израиля жить в мире. Подробнее о саммите в Каире ранее писало URA.RU.
Сейчас Израиль планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Страна хочет уничтожить палестинское движение ХАМАС. Операция еще не началась, точная дата еще не определена. Война на Ближнем Востоке началась 7 октября с вторжения ХАМАС в Израиль.
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