Бербок призвала к продолжению войны на Ближнем Востоке

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Анналена Бербок высказалась в пользу продолжения войны на Ближнем Востоке Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Война Израиля против палестинского движения ХАМАС должна продолжаться. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время выступления на саммите по войне на Ближнем Востоке в Каире.

«Я призываю всех выступить против терроризма… война против ХАМАС должна быть продолжена, но с учетом гуманитарной ситуации, касающейся невинных мужчин и женщин в секторе Газа», — заявила Анналена Бербок. Прямой эфир шел на YouTube-канале Sky News.

При этом она отметила, что на саммите все единодушны в том, что Ближний Восток нуждается в новой политической системе. Образование двух государств с четкими границами позволит народам Палестины и Израиля жить в мире. Подробнее о саммите в Каире ранее писало URA.RU.

Сейчас Израиль планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Страна хочет уничтожить палестинское движение ХАМАС. Операция еще не началась, точная дата еще не определена. Война на Ближнем Востоке началась 7 октября с вторжения ХАМАС в Израиль.

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Война Израиля против палестинского движения ХАМАС должна продолжаться. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время выступления на саммите по войне на Ближнем Востоке в Каире. «Я призываю всех выступить против терроризма… война против ХАМАС должна быть продолжена, но с учетом гуманитарной ситуации, касающейся невинных мужчин и женщин в секторе Газа», — заявила Анналена Бербок. Прямой эфир шел на YouTube-канале Sky News. При этом она отметила, что на саммите все единодушны в том, что Ближний Восток нуждается в новой политической системе. Образование двух государств с четкими границами позволит народам Палестины и Израиля жить в мире. Подробнее о саммите в Каире ранее писало URA.RU. Сейчас Израиль планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Страна хочет уничтожить палестинское движение ХАМАС. Операция еще не началась, точная дата еще не определена. Война на Ближнем Востоке началась 7 октября с вторжения ХАМАС в Израиль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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