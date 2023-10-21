21 октября 2023

Канадская разведка раскрыла, кто нанес удар по больнице в секторе Газа

Разведка Канады: удар по больнице в секторе Газа нанес ХАМАС
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После попадания ракеты по больнице в секторе Газа погибли почти 500 человек (архивное фото) Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Ракета палестинского движения ХАМАС, сбившись с курса, нанесла удар по больнице в секторе Газа, где погибли почти 500 человек. Об этом заявил министр национальной обороны Канады Уильям Блэр со ссылкой на результаты расследования разведки Канады.

«Анализ с высокой степенью уверенности указывает на то, что Израиль не наносил удар по больнице 17 октября 2023 года. Более вероятный сценарий указывает на то, что удар был вызван сбившейся с курса ракетой, выпущенной из сектора Газа», — заявил Уильям Блэр, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что Канада провела собственное независимое расследование трагедии.

Минздрав Газы сообщает, что от попадания ракеты в больницу в секторе Газа погиб 471 человек, телеканал Al Arabiya приводит другие данные — 800. Среди них были сотни детей. Израиль и палестинское движение ХАМАС обвинили друг друга в произошедшем.

Спустя время в ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) заявили, что по больнице ударила группировка «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). CNN в своем расследовании также передает, что Израиль не мог нанести удар по больнице.

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Ракета палестинского движения ХАМАС, сбившись с курса, нанесла удар по больнице в секторе Газа, где погибли почти 500 человек. Об этом заявил министр национальной обороны Канады Уильям Блэр со ссылкой на результаты расследования разведки Канады. «Анализ с высокой степенью уверенности указывает на то, что Израиль не наносил удар по больнице 17 октября 2023 года. Более вероятный сценарий указывает на то, что удар был вызван сбившейся с курса ракетой, выпущенной из сектора Газа», — заявил Уильям Блэр, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что Канада провела собственное независимое расследование трагедии. Минздрав Газы сообщает, что от попадания ракеты в больницу в секторе Газа погиб 471 человек, телеканал Al Arabiya приводит другие данные — 800. Среди них были сотни детей. Израиль и палестинское движение ХАМАС обвинили друг друга в произошедшем. Спустя время в ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) заявили, что по больнице ударила группировка «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). CNN в своем расследовании также передает, что Израиль не мог нанести удар по больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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