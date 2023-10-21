Канадская разведка раскрыла, кто нанес удар по больнице в секторе Газа

Разведка Канады: удар по больнице в секторе Газа нанес ХАМАС

22 октября 2023 в 07:43 Размер текста - 17 +

После попадания ракеты по больнице в секторе Газа погибли почти 500 человек (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Ракета палестинского движения ХАМАС, сбившись с курса, нанесла удар по больнице в секторе Газа, где погибли почти 500 человек. Об этом заявил министр национальной обороны Канады Уильям Блэр со ссылкой на результаты расследования разведки Канады. «Анализ с высокой степенью уверенности указывает на то, что Израиль не наносил удар по больнице 17 октября 2023 года. Более вероятный сценарий указывает на то, что удар был вызван сбившейся с курса ракетой, выпущенной из сектора Газа», — заявил Уильям Блэр, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что Канада провела собственное независимое расследование трагедии. Минздрав Газы сообщает, что от попадания ракеты в больницу в секторе Газа погиб 471 человек, телеканал Al Arabiya приводит другие данные — 800. Среди них были сотни детей. Израиль и палестинское движение ХАМАС обвинили друг друга в произошедшем. Спустя время в ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) заявили, что по больнице ударила группировка «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). CNN в своем расследовании также передает, что Израиль не мог нанести удар по больнице.

Ракета палестинского движения ХАМАС, сбившись с курса, нанесла удар по больнице в секторе Газа, где погибли почти 500 человек. Об этом заявил министр национальной обороны Канады Уильям Блэр со ссылкой на результаты расследования разведки Канады. «Анализ с высокой степенью уверенности указывает на то, что Израиль не наносил удар по больнице 17 октября 2023 года. Более вероятный сценарий указывает на то, что удар был вызван сбившейся с курса ракетой, выпущенной из сектора Газа», — заявил Уильям Блэр, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что Канада провела собственное независимое расследование трагедии. Минздрав Газы сообщает, что от попадания ракеты в больницу в секторе Газа погиб 471 человек, телеканал Al Arabiya приводит другие данные — 800. Среди них были сотни детей. Израиль и палестинское движение ХАМАС обвинили друг друга в произошедшем. Спустя время в ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) заявили, что по больнице ударила группировка «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). CNN в своем расследовании также передает, что Израиль не мог нанести удар по больнице.