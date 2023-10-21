В США заявили об обиде Зеленского на западных политиков

Американская журналистка Моррис: Зеленский потерял популярность из-за Израиля

22 октября 2023 в 09:07 Размер текста - 17 +

Западные политики стали реже звонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, потому что внимание мира сейчас приковано к войне на Ближнем Востоке. Об этом заявила американская журналистка Натали Моррис. По ее словам, украинский лидер обиделся на партнеров и западные СМИ из-за недостатка внимания. «Зеленский недоумевает, почему его телефон не разрывается от звонков, как раньше? Должно быть, самовлюбленному человеку невероятно обидно от того, что раньше он был лидером [страны, которая участвует] в одном из самых популярных конфликтов в мире», — заявила Натали Моррис в эфире youtube-канала Redacted. Она также высказалась, что теперь лидер Украины вряд ли сможет попасть на обложку журнала Vogue или на церемонию вручения «Оскара». «Статус медийного баловня оказался весьма скоротечным», — добавила Моррис. После начала войны на Ближнем Востоке профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун заявил, что США будут больше уделять внимания Израилю, чем Украине. Однако президент США Джо Байден запросил у Конгресса согласовать закон, по которому Украина должна получить в пять раз больше денег, чем Израиль. «Царьград» со ссылкой на агентство Bloomberg пишет, что ожидаемая наземная операция Израиля в секторе Газа планируется под давлением американских властей.