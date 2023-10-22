Израиль разгромил мечеть в Дженине и рынок в Газе: главное о войне на Ближнем Востоке к утру

Израиль ударил по мечети в секторе Газа, утверждается, что в подземном комплексе находился центр для планирования атак
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Военные Израиля нанесли удар по подземному комплексу, который находится под мечетью в Дженине (сектор Газа). Также урон был нанесен по рынку в секторе Газа, погибли 12 человек. Подробнее о событиях войны на Ближнем Востоке на ночь 22 октября — в материале URA.RU.
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по террористической ячейке. Она располагалась под мечетью в Дженине. В Минобороны Израиля также заявили, что там находился командный центр для планирования атак.
- Под ударом оказался рынок в секторе Газа. По данным Abu Ali Express, погибли 12 человек.
- США развернут на Ближнем Востоке дополнительные средства ПРО и ЗРК Patriot. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что это нужно для защиты американских войск.
- Китай направил на Ближний Восток шесть боевых кораблей. Страна опасается, что конфликт в регионе может перерасти в тотальную войну.
- Удар по рынку в секторе Газа ударила ракета палестинского движения ХАМАС, которая отклонилась от курса. Такие данные следуют из расследования Канады и CNN.
- После того как американская сеть McDonald’s решила бесплатно раздавать еду израильским солдатам, точки ресторана подверглись вандализму в Турции, Ливане и Египте. При этом часть египетских блогеров призвали бойкотировать сеть.
- Участники саммита в Каире по войне на Ближнем Востоке не смогли принять итоговое заявление из-за разногласий. Однако они договорись о поставках гумпомощи в сектор Газа.
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