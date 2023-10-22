Израиль разгромил мечеть в Дженине и рынок в Газе: главное о войне на Ближнем Востоке к утру

Израиль ударил по подземной части мечети в Дженине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курбан-байрам. Сургут, мечеть, полумесяц, ислам
Израиль ударил по мечети в секторе Газа, утверждается, что в подземном комплексе находился центр для планирования атак Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Военные Израиля нанесли удар по подземному комплексу, который находится под мечетью в Дженине (сектор Газа). Также урон был нанесен по рынку в секторе Газа, погибли 12 человек. Подробнее о событиях войны на Ближнем Востоке на ночь 22 октября — в материале URA.RU.

  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по террористической ячейке. Она располагалась под мечетью в Дженине. В Минобороны Израиля также заявили, что там находился командный центр для планирования атак.
  • Под ударом оказался рынок в секторе Газа. По данным Abu Ali Express, погибли 12 человек.
  • США развернут на Ближнем Востоке дополнительные средства ПРО и ЗРК Patriot. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что это нужно для защиты американских войск.
  • Китай направил на Ближний Восток шесть боевых кораблей. Страна опасается, что конфликт в регионе может перерасти в тотальную войну.
  • Удар по рынку в секторе Газа ударила ракета палестинского движения ХАМАС, которая отклонилась от курса. Такие данные следуют из расследования Канады и CNN.
  • После того как американская сеть McDonald’s решила бесплатно раздавать еду израильским солдатам, точки ресторана подверглись вандализму в Турции, Ливане и Египте. При этом часть египетских блогеров призвали бойкотировать сеть.
  • Участники саммита в Каире по войне на Ближнем Востоке не смогли принять итоговое заявление из-за разногласий. Однако они договорись о поставках гумпомощи в сектор Газа.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военные Израиля нанесли удар по подземному комплексу, который находится под мечетью в Дженине (сектор Газа). Также урон был нанесен по рынку в секторе Газа, погибли 12 человек. Подробнее о событиях войны на Ближнем Востоке на ночь 22 октября — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...