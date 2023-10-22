В Германии заявили о панике Байдена из-за слов о Путине

Junge Welt: слова Байдена о Путине говорят о панике Вашингтона

22 октября 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Ранее Джо Байден решил сравнить Владимира Путина с ХАМАС Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден сравнил главу РФ Владимира Путина с палестинским движением ХАМАС из-за паники в Вашингтоне. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt, отмечая, что в Штатах остро стоят проблемы, связанные с контрнаступлением ВСУ и войной на Ближнем Востоке. «Сравнение Путина и ХАМАС? Тот, кто осмеливается выступать с такими заумными лозунгами, либо пытается привлечь на свою сторону самую тупую фракцию жестких американских правых, либо у него проблемы. И то, и другое верно в отношении президента США. [Это свидетельствует о панике в Вашингтоне]», — говорится в материале . Авторы отмечают, что у Белого дома есть несколько проблем. Первая заключается в провальном контрнаступлении ВСУ, на которое США потратили много денег. Вторая — война на Ближнем Востоке. Штаты не хотят спонсировать конфликт на долгой основе. При этом Байден отмечал, что поддержка Украины и Израиля — это разумная инвестиция. Ранее американский лидер попросил у Конгресса согласовать бюджет на помощь Украине и Израилю. Он хочет дать Киеву 61,3 миллиарда долларов, а Израилю 14,3. Проект закона еще не согласован. При этом у Штатов почти закончились ресурсы для помощи Киеву.

Президент США Джо Байден сравнил главу РФ Владимира Путина с палестинским движением ХАМАС из-за паники в Вашингтоне. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt, отмечая, что в Штатах остро стоят проблемы, связанные с контрнаступлением ВСУ и войной на Ближнем Востоке. «Сравнение Путина и ХАМАС? Тот, кто осмеливается выступать с такими заумными лозунгами, либо пытается привлечь на свою сторону самую тупую фракцию жестких американских правых, либо у него проблемы. И то, и другое верно в отношении президента США. [Это свидетельствует о панике в Вашингтоне]», — говорится в материале. Авторы отмечают, что у Белого дома есть несколько проблем. Первая заключается в провальном контрнаступлении ВСУ, на которое США потратили много денег. Вторая — война на Ближнем Востоке. Штаты не хотят спонсировать конфликт на долгой основе. При этом Байден отмечал, что поддержка Украины и Израиля — это разумная инвестиция. Ранее американский лидер попросил у Конгресса согласовать бюджет на помощь Украине и Израилю. Он хочет дать Киеву 61,3 миллиарда долларов, а Израилю 14,3. Проект закона еще не согласован. При этом у Штатов почти закончились ресурсы для помощи Киеву.