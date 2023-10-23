Оператор дрона раскрыл уязвимые места танков Abrams

Российский оператор БПЛА Шкет: Abrams имеют слабую броню и техническую часть
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НАТО. Москва. stock, нато, танк, абрамс, abrams, stock
Вашингтон поставляет на Украину уязвимые танки Abrams Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американские танки Abrams, которые Вашингтон поставил Украине, имеют ряд критических недостатков. Среди них — урезанные технические возможности и слабая броня по бокам, у кормы и крыши. Об этом рассказал российский оператор БПЛА-камикадзе «Ланцет» с позывным Шкет.

«Ланцет» бьет сверху, а бронирование крыши у всех танков слабое. У Abrams, вдобавок, здоровенный «затылок» — кормовая ниша с боеприпасами. В нее залетать [беспилотник] должен хорошо», — рассказал Шкет в беседе с РИА Новости. Российский солдат также подчеркнул, что США специально поставляют Украине «урезанные» версии танков Abrams, чтобы скрыть их техническую часть от российских военных. Именно поэтому у танков нет урановых бронепакетов, которыми укрепляют лобовую часть.

Поставленные Киеву танки Abrams по технологиям соответствуют уровню советских танков Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М. Американское вооружение также сложно сочетать с другими видами танков из-за сложностей с материально-техническим обслуживанием.

В октябре стало известно о поставках Украине 31 танка Abrams. Военный аналитик из Великобритании Марина Мирон уверена, что они не помогут Киеву в борьбе против России.

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Американские танки Abrams, которые Вашингтон поставил Украине, имеют ряд критических недостатков. Среди них — урезанные технические возможности и слабая броня по бокам, у кормы и крыши. Об этом рассказал российский оператор БПЛА-камикадзе «Ланцет» с позывным Шкет. «Ланцет» бьет сверху, а бронирование крыши у всех танков слабое. У Abrams, вдобавок, здоровенный «затылок» — кормовая ниша с боеприпасами. В нее залетать [беспилотник] должен хорошо», — рассказал Шкет в беседе с РИА Новости. Российский солдат также подчеркнул, что США специально поставляют Украине «урезанные» версии танков Abrams, чтобы скрыть их техническую часть от российских военных. Именно поэтому у танков нет урановых бронепакетов, которыми укрепляют лобовую часть. Поставленные Киеву танки Abrams по технологиям соответствуют уровню советских танков Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М. Американское вооружение также сложно сочетать с другими видами танков из-за сложностей с материально-техническим обслуживанием. В октябре стало известно о поставках Украине 31 танка Abrams. Военный аналитик из Великобритании Марина Мирон уверена, что они не помогут Киеву в борьбе против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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