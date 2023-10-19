В Британии заявили о плачевных последствиях поставок танков Abrams на Украину

Newsweek: танки Abrams только навредят украинской армии

19 октября 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что американские танки не будут использовать в 2023 году Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставка американских танков Abrams ВСУ не изменит ситуацию на Украине. Об этом сообщила постдокторант кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона (Великобритания) Марина Мирон. По ее словам, у ВСУ появится еще больше проблем из-за западной техники. «Я не думаю, что это (поставка Abrams — прим. URA.RU) изменит правила игры. Совсем наоборот. <…> Все это создает не только проблемы для цепочки поставок, но и делает привлекательными объектами для российской артиллерии и беспилотников», — заявила Мирон в беседе с Newsweek . По ее словам, Украине необходимо создавать новые линии снабжения боеприпасами и запасными частями, а также обеспечивать наличие достаточного количества бензовозов. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко отметил, что конфликт не закончится в 2023 году. По его словам, 31 танк Abrams не изменят ситуацию на фронте. Западные машины будут использовать в следующем году, добавил Гончаренко. Ранее сообщалось, что на Украину были доставлены все обещанные США танки Abrams. Китайский военный обозреватель Global Times Кунтянь Лилян заявил, что поставки американских танков ВСУ станут разочарованием для президента Владимира Зеленского, передает RT.

Поставка американских танков Abrams ВСУ не изменит ситуацию на Украине. Об этом сообщила постдокторант кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона (Великобритания) Марина Мирон. По ее словам, у ВСУ появится еще больше проблем из-за западной техники. «Я не думаю, что это (поставка Abrams — прим. URA.RU) изменит правила игры. Совсем наоборот. <…> Все это создает не только проблемы для цепочки поставок, но и делает привлекательными объектами для российской артиллерии и беспилотников», — заявила Мирон в беседе с Newsweek. По ее словам, Украине необходимо создавать новые линии снабжения боеприпасами и запасными частями, а также обеспечивать наличие достаточного количества бензовозов. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко отметил, что конфликт не закончится в 2023 году. По его словам, 31 танк Abrams не изменят ситуацию на фронте. Западные машины будут использовать в следующем году, добавил Гончаренко. Ранее сообщалось, что на Украину были доставлены все обещанные США танки Abrams. Китайский военный обозреватель Global Times Кунтянь Лилян заявил, что поставки американских танков ВСУ станут разочарованием для президента Владимира Зеленского, передает RT.