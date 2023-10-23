Шеф полиции Каменска-Уральского перешел в свердловский главк на фоне всплеска громких дел

Полковник Руслан Дауров стал главным свердловским борцом с наркомафией
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Начальник УНК ГУ МВД по Пермскому краю., полковник полиции
Руслан Дауров перешел в свердловский главк (архивное фото) Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Глава полиции Каменска-Уральского полковник Руслан Дауров возглавил подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в ГУ МВД по Свердловской области, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка полковник Валерий Горелых. Пост руководителя управления стал вакантным после задержания бывшего начальника управления Ивана Ергеледжи.

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Дауров переходит на службу в главк на фоне громких криминальных историй в Каменске-Уральском, которые тянутся с лета. Это и дело 16-летней Даны Ильиных, которую нашли мертвой в овраге, и убийство боксера в ночном клубе «Джой», и суд над двумя мужчинами, бросившими девушку с голубыми волосами в фонтан.

«В новом коллективе полковник Дауров сейчас знакомится с обстановкой. Первое, что он потребовал от подчиненных, — принять дополнительные меры по доукомплектованию подразделения, а также повысить качество работы и служебную дисциплину», — отметил полковник Горелых. Исполнять обязанности начальника ОВД Каменска-Уральского будет заместитель Даурова — майор полиции Иван Каркавин.

Ранее источники URA.RU заявляли, что Каменск-Уральский не стал резко криминальным городом. Обстановка находится на контроле у полиции. За четыре месяца 2023 года в городе при Даурове выросло количество раскрытых дел — на 11,2%. Однако общее число зарегистрированных преступлений выросло на 6,7%. Процент раскрываемости составил 70,6% при среднеобластном показателе в 62,5%. Снизилось число грабежей и краж.

Руслан Дауров родился в 1984 году в Республике Адыгее, в 2007 стал старшим оперуполномоченным ОБОП МВД. Через шесть лет получил пост замначальника отдела ОБОП УУР МВД Адыгеи. С 2020 по 2021 год работал замначальника УУР УМВД по Астраханской области. Полицию Каменска-Уральского он возглавил в 2021-м, сообщил Горелых.

Руслану Даурову 39 лет
Руслану Даурову 39 лет
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Глава полиции Каменска-Уральского полковник Руслан Дауров возглавил подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в ГУ МВД по Свердловской области, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка полковник Валерий Горелых. Пост руководителя управления стал вакантным после задержания бывшего начальника управления Ивана Ергеледжи. Дауров переходит на службу в главк на фоне громких криминальных историй в Каменске-Уральском, которые тянутся с лета. Это и дело 16-летней Даны Ильиных, которую нашли мертвой в овраге, и убийство боксера в ночном клубе «Джой», и суд над двумя мужчинами, бросившими девушку с голубыми волосами в фонтан. «В новом коллективе полковник Дауров сейчас знакомится с обстановкой. Первое, что он потребовал от подчиненных, — принять дополнительные меры по доукомплектованию подразделения, а также повысить качество работы и служебную дисциплину», — отметил полковник Горелых. Исполнять обязанности начальника ОВД Каменска-Уральского будет заместитель Даурова — майор полиции Иван Каркавин. Ранее источники URA.RU заявляли, что Каменск-Уральский не стал резко криминальным городом. Обстановка находится на контроле у полиции. За четыре месяца 2023 года в городе при Даурове выросло количество раскрытых дел — на 11,2%. Однако общее число зарегистрированных преступлений выросло на 6,7%. Процент раскрываемости составил 70,6% при среднеобластном показателе в 62,5%. Снизилось число грабежей и краж. Руслан Дауров родился в 1984 году в Республике Адыгее, в 2007 стал старшим оперуполномоченным ОБОП МВД. Через шесть лет получил пост замначальника отдела ОБОП УУР МВД Адыгеи. С 2020 по 2021 год работал замначальника УУР УМВД по Астраханской области. Полицию Каменска-Уральского он возглавил в 2021-м, сообщил Горелых.
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