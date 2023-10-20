Силовики рассказали, с чем связан всплеск криминальных историй в Каменске-Уральском

Громкие дела в Каменске-Уральском просят не связывать с ростом преступности
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, участковый, подъезд, полиция, автомобиль полиции
В Каменске-Уральском с лета одна за другой гремят криминальные истории Фото:

Каменск-Уральский не стал резко криминальным городом, несмотря на всплеск громких дел, считают источники URA.RU в силовых структурах. В августе в овраге нашли тело 16-летней Даны Ильиных, главным подозреваемым стал велосипедист Эдуард Голиков. После этого в ночном клубе «Джой» застрелили боксера. Двое мужчин стали фигурантами уголовных дел, бросив девушку с голубыми волосами в фонтан. Осенью местный житель Максим Мальмин закрылся в одном из подъездов и угрожал убить себя.

По словам одного из собеседников агентства, причиной появления сразу нескольких громких криминальных дел в Каменске-Уральском может быть социально-психологический фон общества. «Болезни общества, как и болезни конкретных людей, всегда вылазят там, где тонко», — заявил источник. Он добавил, что резкого скачка преступности в городе нет. «Лето-осень — то время, когда преступность буквально вываливается из всех щелей. Это привычное явление», — резюмировал силовик.

Однако перечисленные истории вышли на федеральный уровень. По делу Даны Ильиных ведущий Андрей Малахов сделал две программы. Собеседник URA.RU отметил, что нет ничего удивительного в том, что дела вышли на такой уровень. «Сейчас о криминальных историях узнают быстро из-за интернета. Информация публикуется в telegram-каналах, даже не успев остыть. К тому же в постах сразу есть много подробностей», — пояснил другой источник.

Сразу несколько собеседников агентства призвали не пытаться искать причину появления нескольких громких дел в уральском городе. По их словам, криминальные события происходят в каждом российском городе. «Думаю, что такое впечатление о Каменске-Уральском сложилось из-за оперативной работы пабликов и СМИ», — уверен источник агентства.

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Глава МВД России прилетит в Екатеринбург с разносом

При этом в Свердловской области наблюдается дефицит силовиков. По данным источников URA.RU, в регионе — самый большой кадровый голод по России. В конце октября, как заявляют инсайдеры агентства, глава МВД России Владимир Колокольцев прилетит в Екатеринбург, чтобы разобраться в этом. В пресс-центре ведомства эту информацию официально не комментировали.

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Каменск-Уральский не стал резко криминальным городом, несмотря на всплеск громких дел, считают источники URA.RU в силовых структурах. В августе в овраге нашли тело 16-летней Даны Ильиных, главным подозреваемым стал велосипедист Эдуард Голиков. После этого в ночном клубе «Джой» застрелили боксера. Двое мужчин стали фигурантами уголовных дел, бросив девушку с голубыми волосами в фонтан. Осенью местный житель Максим Мальмин закрылся в одном из подъездов и угрожал убить себя. По словам одного из собеседников агентства, причиной появления сразу нескольких громких криминальных дел в Каменске-Уральском может быть социально-психологический фон общества. «Болезни общества, как и болезни конкретных людей, всегда вылазят там, где тонко», — заявил источник. Он добавил, что резкого скачка преступности в городе нет. «Лето-осень — то время, когда преступность буквально вываливается из всех щелей. Это привычное явление», — резюмировал силовик. Однако перечисленные истории вышли на федеральный уровень. По делу Даны Ильиных ведущий Андрей Малахов сделал две программы. Собеседник URA.RU отметил, что нет ничего удивительного в том, что дела вышли на такой уровень. «Сейчас о криминальных историях узнают быстро из-за интернета. Информация публикуется в telegram-каналах, даже не успев остыть. К тому же в постах сразу есть много подробностей», — пояснил другой источник. Сразу несколько собеседников агентства призвали не пытаться искать причину появления нескольких громких дел в уральском городе. По их словам, криминальные события происходят в каждом российском городе. «Думаю, что такое впечатление о Каменске-Уральском сложилось из-за оперативной работы пабликов и СМИ», — уверен источник агентства. При этом в Свердловской области наблюдается дефицит силовиков. По данным источников URA.RU, в регионе — самый большой кадровый голод по России. В конце октября, как заявляют инсайдеры агентства, глава МВД России Владимир Колокольцев прилетит в Екатеринбург, чтобы разобраться в этом. В пресс-центре ведомства эту информацию официально не комментировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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