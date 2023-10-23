Мама инспектора, на глазах у которого убили аспиранта УрФУ, обвинила его коллегу

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Инспекторов собираются уволить (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ

Мама сотрудника ДПС Геннадия И., на глазах у которого убили аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) Франсуа Нджеласси, обвинила в бездействии его напарника. По ее словам, Геннадий хотел вмешаться в драку, но пошел на поводу у старшего товарища.

Утром 23 октября в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором два сотрудника ДПС обсуждали драку с участием Нджеласси в Екатеринбурге. На кадрах видно, что Геннадий несколько раз хотел вмешаться в конфликт, но его одергивал коллега.

«[Мой сын] подошел к аспиранту, но поздно. Не могу сказать, почему раньше не сделал этого. [Напарник] очень даже подставил, только он виноват. [Геннадий] послушался его, проявил слабость», — передает слова матери Геннадия Е1.RU.

Геннадий дома не обсуждает с семьей случившееся. Но, по словам матери, сын сильно переживает. Инспекторов, не отреагировавших вовремя на ситуацию, уволят. Против них заведено дело.

Нджелассили убили у «Бургер кинга» в центре Екатеринбурга в конце августа. Главным подозреваемым стал Данил Фомин. Сейчас он арестован до 17 января 2024 года.

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Мама сотрудника ДПС Геннадия И., на глазах у которого убили аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) Франсуа Нджеласси, обвинила в бездействии его напарника. По ее словам, Геннадий хотел вмешаться в драку, но пошел на поводу у старшего товарища. Утром 23 октября в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором два сотрудника ДПС обсуждали драку с участием Нджеласси в Екатеринбурге. На кадрах видно, что Геннадий несколько раз хотел вмешаться в конфликт, но его одергивал коллега. «[Мой сын] подошел к аспиранту, но поздно. Не могу сказать, почему раньше не сделал этого. [Напарник] очень даже подставил, только он виноват. [Геннадий] послушался его, проявил слабость», — передает слова матери Геннадия Е1.RU. Геннадий дома не обсуждает с семьей случившееся. Но, по словам матери, сын сильно переживает. Инспекторов, не отреагировавших вовремя на ситуацию, уволят. Против них заведено дело. Нджелассили убили у «Бургер кинга» в центре Екатеринбурга в конце августа. Главным подозреваемым стал Данил Фомин. Сейчас он арестован до 17 января 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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