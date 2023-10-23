Топ-менеджер тюменских «Россетей» получил приговор за многомиллионные взятки

Бывший замдиректора «Россети Тюмень» приговорен к лишению свободы за взятки

Приговор для Павла Михайлова прозвучал 23 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший исполняющий обязанности замдиректора АО «Россети Тюмень» Павел Михайлов приговорен к 4,5 годам лишения свободы за получение взяток в 24,5 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«41-летний Павел Михайлов признан виновным в получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, на два года лишил права занимать должности в акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, взыскал средства, полученные им в качестве взятки свыше 25 000 000 рублей, деньги, изъятые у него в размере 344 000 рублей», — рассказали в пресс-службе.

Павел Михайлов занимал должность и. о. замдиректора в АО «Россети Тюмень». С февраля 2021 года по март 2022-го тюменец получал взятки от руководителей подрядных организаций. За деньги он помогал подконтрольным им юрлицам получать подряды и деньги за их выполнение. За время преступной деятельности мужчина получил более 24,5 млн рублей.

По делу о взятках также проходят и другие топ-менеджеры «Россети Тюмень». Это заместитель гендиректора, директор филиала «Тюменские электрические сети» Кирилл Стрельцов и замдиректора филиала по развитию и реализации услуг Никита Калинин.