Сокурсник погибшего на СВО свердловского следователя поделился воспоминаниями о друге

Гибель уральского следователя Шуткараева в Донбассе стала ударом для сокурсников

23 октября 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

По словам сокурсника, Шуткараев был отзывчивым и надежным другом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский следователь Алибек Шуткараев, который погиб в ходе боевых действий на Украине, был добрым и отзывчивым человеком. Гибель товарища стала настоящим ударом для всех, с кем учился Алибек. Своими воспоминаниями с журналистом URA.RU поделился однокурсник погибшего Артем. «Алибек был очень искренний, настоящий человек. Говорил, что думал. Иногда грубовато, но зато честно. Добрый был, отзывчивый. Надежный. Немного одинокий. Мог посмеяться над собой, мог пошутить над другими, но не с целью обидеть, а просто по своей простоте душевной. Простой был в этом отношении, незлобливый. С самоиронией было все в порядке на 100%. Очень любил спорт. Алкоголь не употреблял вообще», — поделился воспоминаниями Артем. Алибек Шуткараев родился в Екатеринбурге, но детство провел в Астраханской области, отучился в Красноярской СОШ №1. Затем снова вернулся на Урал, где окончил там Юридическую академию. Позже он трудился в должности следователя по особо важным делам в Москве и Екатеринбурге. Получил звание майора. В 2023 году Алибек оправился служить по контракту в зону проведения СВО. За проявленную в бою доблесть и отвагу Шуткараева посмертно наградили орденом Мужества.

Свердловский следователь Алибек Шуткараев, который погиб в ходе боевых действий на Украине, был добрым и отзывчивым человеком. Гибель товарища стала настоящим ударом для всех, с кем учился Алибек. Своими воспоминаниями с журналистом URA.RU поделился однокурсник погибшего Артем. «Алибек был очень искренний, настоящий человек. Говорил, что думал. Иногда грубовато, но зато честно. Добрый был, отзывчивый. Надежный. Немного одинокий. Мог посмеяться над собой, мог пошутить над другими, но не с целью обидеть, а просто по своей простоте душевной. Простой был в этом отношении, незлобливый. С самоиронией было все в порядке на 100%. Очень любил спорт. Алкоголь не употреблял вообще», — поделился воспоминаниями Артем. Алибек Шуткараев родился в Екатеринбурге, но детство провел в Астраханской области, отучился в Красноярской СОШ №1. Затем снова вернулся на Урал, где окончил там Юридическую академию. Позже он трудился в должности следователя по особо важным делам в Москве и Екатеринбурге. Получил звание майора. В 2023 году Алибек оправился служить по контракту в зону проведения СВО. За проявленную в бою доблесть и отвагу Шуткараева посмертно наградили орденом Мужества.