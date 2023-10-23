Свердловские ВИПы выполнили важное поручение Куйвашева

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XV Межрегиональная выставка-ярмарка "Ирбитская ярмарка". Свердловская область, Ирбит, куйвашев евгений, герб ирбита
Свердловский Ирбит готовится отмечать 400-летие Фото:

В Ирбите (Свердловская область) региональный и местный бомонд 23 октября открыл обновленную за 61 миллион рублей аллею. Таким образом выполняется указ губернатора Евгения Куйвашева о праздновании 400-летия города.

«Сегодня вместе с министром ЖКХ Николаем Смирновым, депутатом заксо Еленой Тресковой и мэром Николаем Юдиным открыли новую пешеходную аллею на улице Свердлова. Затем посетили объекты культурного наследия, расположенные на туристическом маршруте города. Планов на будущее очень много — постараемся реализовать», — рассказал агентству URA.RU свердловский депутат заксобрания Алексей Коробейников.

Общая стоимость реконструкции улицы Свердлова составила больше 61 миллиона рублей. Работы шли с 2021 года. На обновленной территории обустроили первую в городе велодорожку, а также установили скамейки, вазоны, и фонари.

Ранее Евгений Куйвашев во время проведения Ирбитской ярмарки подписал указ о праздновании 400-летия города. План включает в себя реализацию ряда различных проектов, в том числе связанных с благоустройством. Позже глава региона озвучил планы по превращению города в музей. Для реализации проектов он собрал команду лояльных себе политиков.

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В Ирбите (Свердловская область) региональный и местный бомонд 23 октября открыл обновленную за 61 миллион рублей аллею. Таким образом выполняется указ губернатора Евгения Куйвашева о праздновании 400-летия города. «Сегодня вместе с министром ЖКХ Николаем Смирновым, депутатом заксо Еленой Тресковой и мэром Николаем Юдиным открыли новую пешеходную аллею на улице Свердлова. Затем посетили объекты культурного наследия, расположенные на туристическом маршруте города. Планов на будущее очень много — постараемся реализовать», — рассказал агентству URA.RU свердловский депутат заксобрания Алексей Коробейников. Общая стоимость реконструкции улицы Свердлова составила больше 61 миллиона рублей. Работы шли с 2021 года. На обновленной территории обустроили первую в городе велодорожку, а также установили скамейки, вазоны, и фонари. Ранее Евгений Куйвашев во время проведения Ирбитской ярмарки подписал указ о праздновании 400-летия города. План включает в себя реализацию ряда различных проектов, в том числе связанных с благоустройством. Позже глава региона озвучил планы по превращению города в музей. Для реализации проектов он собрал команду лояльных себе политиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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