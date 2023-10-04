Свердловский губернатор анонсировал постройку города-музея

Свердловский Ирбит превратят в город-музей
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум 100+. Екатеринбург, куйвашев евгений
Ирбит станет городом-музеем Фото:

Свердловский Ирбит превратят в город-музей. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев 4 октября на пленарном заседании Международного строительного форума- 100+ TechnoBuild, сообщает корреспондент агентства URA.RU.

«Касательно малых городов… Мы планируем создать мегапроект — город-музей Ирбит. Подробности будут в декабре на Екатерининской ассамблее. А вообще у нас есть Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский — в каждом малом городе есть свои мегапроекты», — сказал Куйвашев.

По данным URA.RU, создание города-музея в Ирбите входит в рамки ранее подписанного Куйвашевым плана празднования 400-летия города. Помощь в реализации проекта ляжет на избранного депутата заксобрания от Ирбитской округа Алексей Коробейникова, а также на переизбранного главу города Николая Юдина. Для улучшения транспортного сообщения в Ирбит из Екатеринбурга запустят скоростную электричку «Ласточка».

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Свердловский Ирбит превратят в город-музей. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев 4 октября на пленарном заседании Международного строительного форума- 100+ TechnoBuild, сообщает корреспондент агентства URA.RU. «Касательно малых городов… Мы планируем создать мегапроект — город-музей Ирбит. Подробности будут в декабре на Екатерининской ассамблее. А вообще у нас есть Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский — в каждом малом городе есть свои мегапроекты», — сказал Куйвашев. По данным URA.RU, создание города-музея в Ирбите входит в рамки ранее подписанного Куйвашевым плана празднования 400-летия города. Помощь в реализации проекта ляжет на избранного депутата заксобрания от Ирбитской округа Алексей Коробейникова, а также на переизбранного главу города Николая Юдина. Для улучшения транспортного сообщения в Ирбит из Екатеринбурга запустят скоростную электричку «Ласточка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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