NYT: Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, армия, военные, оружие, сша, спецназ, nato, строй, солдат, армия сша, американская армия, солдаты нато
Израиль пока что отложил крупномасштабную операцию, пишет NYT Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия ЦАХАЛ пока что не будет введена на территорию сектора Газа для полномасштабной наземной операции. Об этом сообщили официальные лица США. По их словам, масштабную операцию заменят на маленькие.

«Первоначальное решение о проведении ограниченных наземных операций [в Газе] вместо полномасштабного вторжения, судя по всему, последовало за указаниями высших военных чиновников США», — пишет американская газета The New York Times со ссылкой на слова официальных лиц Штатов. По мнению Пентагона, Израиль сосредоточит свои силы на уничтожении боевиков ХАМАС, используя «слабые места и бреши».

Ранее URA.RU приводило информацию, что известно о начале наземной операции в Газе. 27 октября Израиль решил расширить подобные военные кампании на территории Газы.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия ЦАХАЛ пока что не будет введена на территорию сектора Газа для полномасштабной наземной операции. Об этом сообщили официальные лица США. По их словам, масштабную операцию заменят на маленькие. «Первоначальное решение о проведении ограниченных наземных операций [в Газе] вместо полномасштабного вторжения, судя по всему, последовало за указаниями высших военных чиновников США», — пишет американская газета The New York Times со ссылкой на слова официальных лиц Штатов. По мнению Пентагона, Израиль сосредоточит свои силы на уничтожении боевиков ХАМАС, используя «слабые места и бреши». Ранее URA.RU приводило информацию, что известно о начале наземной операции в Газе. 27 октября Израиль решил расширить подобные военные кампании на территории Газы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...