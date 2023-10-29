NYT: Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе

Армия ЦАХАЛ пока что не будет введена на территорию сектора Газа для полномасштабной наземной операции. Об этом сообщили официальные лица США. По их словам, масштабную операцию заменят на маленькие.
«Первоначальное решение о проведении ограниченных наземных операций [в Газе] вместо полномасштабного вторжения, судя по всему, последовало за указаниями высших военных чиновников США», — пишет американская газета The New York Times со ссылкой на слова официальных лиц Штатов. По мнению Пентагона, Израиль сосредоточит свои силы на уничтожении боевиков ХАМАС, используя «слабые места и бреши».
Ранее URA.RU приводило информацию, что известно о начале наземной операции в Газе. 27 октября Израиль решил расширить подобные военные кампании на территории Газы.
Армия ЦАХАЛ пока что не будет введена на территорию сектора Газа для полномасштабной наземной операции. Об этом сообщили официальные лица США. По их словам, масштабную операцию заменят на маленькие. «Первоначальное решение о проведении ограниченных наземных операций [в Газе] вместо полномасштабного вторжения, судя по всему, последовало за указаниями высших военных чиновников США», — пишет американская газета The New York Times со ссылкой на слова официальных лиц Штатов. По мнению Пентагона, Израиль сосредоточит свои силы на уничтожении боевиков ХАМАС, используя «слабые места и бреши». Ранее URA.RU приводило информацию, что известно о начале наземной операции в Газе. 27 октября Израиль решил расширить подобные военные кампании на территории Газы.