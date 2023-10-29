Израильский город Тель-Авив находится под обстрелом палестинского движения ХАМАС. Об этом заявили в бригаде «Аль-Кассам», входящей в состав палестинской организации ХАМАС.
«Бригады „Аль-Кассам“ обстреливают Тель-Авив в ответ на массовые убийства сионистами Израилем гражданского населения», — говорится в заявлении, оно опубликовано в telegram-канале «Аль-Кассам». Отмечается, что в Тель-Авиве звучат сирены.
Израильский город Тель-Авив находится под обстрелом палестинского движения ХАМАС. Об этом заявили в бригаде «Аль-Кассам», входящей в состав палестинской организации ХАМАС. «Бригады „Аль-Кассам“ обстреливают Тель-Авив в ответ на массовые убийства сионистами Израилем гражданского населения», — говорится в заявлении, оно опубликовано в telegram-канале «Аль-Кассам». Отмечается, что в Тель-Авиве звучат сирены. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в секторе Газа. Его представители заявляли, что Израиль собирается уничтожить ХАМАС и освободить заложников. Американские чиновники рассчитывают, что ЦАХАЛ не будет задействовать все свои ресурсы для вторжения. На фоне обострения конфликта глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «израильский фашизм по своей жестокости не уступает гитлеровскому».