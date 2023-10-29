Пьяный курганец звонил в полицию, думая, что у него украли окна

30 октября 2023 в 07:42 Размер текста - 17 +

Суд оштрафовал мужчину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Курганской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, звонил в полицию и говорил, что у него украли пластиковые окна, заменив их деревянными. За ложный донос его оштрафовали, сообщается на сайте Петуховского районного суда. «Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, позвонил в полицию и рассказал, что в его доме пластиковое окно заменено деревянным. В тот же день он снова позвонил полицейским с заявлением о том, что у него украли два пластиковых окна. Мужчина был предупрежден, что ложный донос является уголовно наказуемым, но он настоял на своем. Окна у него никто не крал и не менял их на деревянные», — говорится в документе. В суде подсудимый полностью признал свою вину. За совершение преступления суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей.

Житель Курганской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, звонил в полицию и говорил, что у него украли пластиковые окна, заменив их деревянными. За ложный донос его оштрафовали, сообщается на сайте Петуховского районного суда. «Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, позвонил в полицию и рассказал, что в его доме пластиковое окно заменено деревянным. В тот же день он снова позвонил полицейским с заявлением о том, что у него украли два пластиковых окна. Мужчина был предупрежден, что ложный донос является уголовно наказуемым, но он настоял на своем. Окна у него никто не крал и не менял их на деревянные», — говорится в документе. В суде подсудимый полностью признал свою вину. За совершение преступления суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей.