29 октября 2023
28 октября 2023

Пьяный курганец звонил в полицию, думая, что у него украли окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Суд оштрафовал мужчину Фото:

Житель Курганской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, звонил в полицию и говорил, что у него украли пластиковые окна, заменив их деревянными. За ложный донос его оштрафовали, сообщается на сайте Петуховского районного суда.

«Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, позвонил в полицию и рассказал, что в его доме пластиковое окно заменено деревянным. В тот же день он снова позвонил полицейским с заявлением о том, что у него украли два пластиковых окна. Мужчина был предупрежден, что ложный донос является уголовно наказуемым, но он настоял на своем. Окна у него никто не крал и не менял их на деревянные», — говорится в документе.

В суде подсудимый полностью признал свою вину. За совершение преступления суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей.

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Житель Курганской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, звонил в полицию и говорил, что у него украли пластиковые окна, заменив их деревянными. За ложный донос его оштрафовали, сообщается на сайте Петуховского районного суда. «Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, позвонил в полицию и рассказал, что в его доме пластиковое окно заменено деревянным. В тот же день он снова позвонил полицейским с заявлением о том, что у него украли два пластиковых окна. Мужчина был предупрежден, что ложный донос является уголовно наказуемым, но он настоял на своем. Окна у него никто не крал и не менял их на деревянные», — говорится в документе. В суде подсудимый полностью признал свою вину. За совершение преступления суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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