Судимый курганский экс-замгубернатора Пугин описал свою жизнь после колонии

Курганский экс-замгубернатора Пугин не испытывает неудобств на УДО после колонии

30 октября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Сергей Пугин вышел на свободу по УДО в мае Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина Бывший первый замгубернатора Курганской области Сергей Пугин, судимый за коррупцию, заявил, что после условно-досрочного освобождения из колонии ему ничего не мешает. Об этом URA.RU рассказал сам Пугин. «Я дома. Со с своей семьей. Ничего не мешает, неудобств нет», — сообщил экс-замгубернатора. Ранее в суде Пугина признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взяток при строительстве соцобъектов по госконтракту в курганских селах Мальцево и Верхозино, хотя сам бывший чиновник это отрицает. В итоге Пугина приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 1,96 млн рублей, а в мае он вышел на свободу по УДО. Бывший чиновник до сих пор пытается обжаловать обвинительный приговор за коррупцию. Сейчас прокуратура пытается взыскать с него и других фигурантов уголовного дела ущерб в размере около 27 млн рублей. При этом сам Пугин считал, что ведомство не планировало взыскать с него ущерб и делает это, потому что он невиновен.

Бывший первый замгубернатора Курганской области Сергей Пугин, судимый за коррупцию, заявил, что после условно-досрочного освобождения из колонии ему ничего не мешает. Об этом URA.RU рассказал сам Пугин. «Я дома. Со с своей семьей. Ничего не мешает, неудобств нет», — сообщил экс-замгубернатора. Ранее в суде Пугина признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взяток при строительстве соцобъектов по госконтракту в курганских селах Мальцево и Верхозино, хотя сам бывший чиновник это отрицает. В итоге Пугина приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 1,96 млн рублей, а в мае он вышел на свободу по УДО. Бывший чиновник до сих пор пытается обжаловать обвинительный приговор за коррупцию. Сейчас прокуратура пытается взыскать с него и других фигурантов уголовного дела ущерб в размере около 27 млн рублей. При этом сам Пугин считал, что ведомство не планировало взыскать с него ущерб и делает это, потому что он невиновен.