Судимый курганский экс-замгубернатора Пугин описал свою жизнь после колонии

Бывший первый замгубернатора Курганской области Сергей Пугин, судимый за коррупцию, заявил, что после условно-досрочного освобождения из колонии ему ничего не мешает. Об этом URA.RU рассказал сам Пугин.
«Я дома. Со с своей семьей. Ничего не мешает, неудобств нет», — сообщил экс-замгубернатора.
Ранее в суде Пугина признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взяток при строительстве соцобъектов по госконтракту в курганских селах Мальцево и Верхозино, хотя сам бывший чиновник это отрицает. В итоге Пугина приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 1,96 млн рублей, а в мае он вышел на свободу по УДО. Бывший чиновник до сих пор пытается обжаловать обвинительный приговор за коррупцию.
Сейчас прокуратура пытается взыскать с него и других фигурантов уголовного дела ущерб в размере около 27 млн рублей. При этом сам Пугин считал, что ведомство не планировало взыскать с него ущерб и делает это, потому что он невиновен.
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