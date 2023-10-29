29 октября 2023

Судимый курганский экс-замгубернатора Пугин описал свою жизнь после колонии

Курганский экс-замгубернатора Пугин не испытывает неудобств на УДО после колонии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча предпринимателей с врио губернатора Вадимом Шумковым. Курган, пугин сергей, портрет басевич
Сергей Пугин вышел на свободу по УДО в мае Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина

Бывший первый замгубернатора Курганской области Сергей Пугин, судимый за коррупцию, заявил, что после условно-досрочного освобождения из колонии ему ничего не мешает. Об этом URA.RU рассказал сам Пугин.

«Я дома. Со с своей семьей. Ничего не мешает, неудобств нет», — сообщил экс-замгубернатора.

Ранее в суде Пугина признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взяток при строительстве соцобъектов по госконтракту в курганских селах Мальцево и Верхозино, хотя сам бывший чиновник это отрицает. В итоге Пугина приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 1,96 млн рублей, а в мае он вышел на свободу по УДО. Бывший чиновник до сих пор пытается обжаловать обвинительный приговор за коррупцию.

Сейчас прокуратура пытается взыскать с него и других фигурантов уголовного дела ущерб в размере около 27 млн рублей. При этом сам Пугин считал, что ведомство не планировало взыскать с него ущерб и делает это, потому что он невиновен.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший первый замгубернатора Курганской области Сергей Пугин, судимый за коррупцию, заявил, что после условно-досрочного освобождения из колонии ему ничего не мешает. Об этом URA.RU рассказал сам Пугин. «Я дома. Со с своей семьей. Ничего не мешает, неудобств нет», — сообщил экс-замгубернатора. Ранее в суде Пугина признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взяток при строительстве соцобъектов по госконтракту в курганских селах Мальцево и Верхозино, хотя сам бывший чиновник это отрицает. В итоге Пугина приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 1,96 млн рублей, а в мае он вышел на свободу по УДО. Бывший чиновник до сих пор пытается обжаловать обвинительный приговор за коррупцию. Сейчас прокуратура пытается взыскать с него и других фигурантов уголовного дела ущерб в размере около 27 млн рублей. При этом сам Пугин считал, что ведомство не планировало взыскать с него ущерб и делает это, потому что он невиновен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...