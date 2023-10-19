Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков встретился с участниками СВО и их родными в Фонде «Защитники Отечества». В ходе общения он пообещал оказать поддержку бойцам и их семьям. Об этом политик написал в своем telegram-канале.
«Встретился с участниками СВО и их родными. Разговаривали о многом — потребностях ребят на фронте, проблемах, с которыми сталкиваются каждый день семьи, оставшиеся без мужского плеча, получении военнослужащими медицинской помощи. Выполню ряд просьб. Всегда на обратной связи с семьями участников СВО — в решении их бытовых и личных вопросов», — написал Ильтяков.
Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков встретился с участниками СВО и их родными в Фонде «Защитники Отечества». В ходе общения он пообещал оказать поддержку бойцам и их семьям. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «Встретился с участниками СВО и их родными. Разговаривали о многом — потребностях ребят на фронте, проблемах, с которыми сталкиваются каждый день семьи, оставшиеся без мужского плеча, получении военнослужащими медицинской помощи. Выполню ряд просьб. Всегда на обратной связи с семьями участников СВО — в решении их бытовых и личных вопросов», — написал Ильтяков. Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Госдумы Ильтяков выслал консервы и медикаменты саперам в зону СВО. До этого политик передавал тушенку морским пехотинцам.