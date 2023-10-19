Депутат Госдумы Ильтяков пообещал помочь курганским бойцам из зоны СВО. Фото

20 октября 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Депутат ГД Ильтяков встретился с бойцами СВО и их родными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков встретился с участниками СВО и их родными в Фонде «Защитники Отечества». В ходе общения он пообещал оказать поддержку бойцам и их семьям. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «Встретился с участниками СВО и их родными. Разговаривали о многом — потребностях ребят на фронте, проблемах, с которыми сталкиваются каждый день семьи, оставшиеся без мужского плеча, получении военнослужащими медицинской помощи. Выполню ряд просьб. Всегда на обратной связи с семьями участников СВО — в решении их бытовых и личных вопросов», — написал Ильтяков. Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Госдумы Ильтяков выслал консервы и медикаменты саперам в зону СВО. До этого политик передавал тушенку морским пехотинцам. Депутат ГД Александр Ильтяков провел встречу с участниками спецоперации и их родными Фото: telegram-канал Александра Ильтякова https://t.me/iltiakov_live/4925

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков встретился с участниками СВО и их родными в Фонде «Защитники Отечества». В ходе общения он пообещал оказать поддержку бойцам и их семьям. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «Встретился с участниками СВО и их родными. Разговаривали о многом — потребностях ребят на фронте, проблемах, с которыми сталкиваются каждый день семьи, оставшиеся без мужского плеча, получении военнослужащими медицинской помощи. Выполню ряд просьб. Всегда на обратной связи с семьями участников СВО — в решении их бытовых и личных вопросов», — написал Ильтяков. Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Госдумы Ильтяков выслал консервы и медикаменты саперам в зону СВО. До этого политик передавал тушенку морским пехотинцам.