19 октября 2023

Депутат Госдумы Ильтяков пообещал помочь курганским бойцам из зоны СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, ильтяков александр
Депутат ГД Ильтяков встретился с бойцами СВО и их родными Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков встретился с участниками СВО и их родными в Фонде «Защитники Отечества». В ходе общения он пообещал оказать поддержку бойцам и их семьям. Об этом политик написал в своем telegram-канале.

«Встретился с участниками СВО и их родными. Разговаривали о многом — потребностях ребят на фронте, проблемах, с которыми сталкиваются каждый день семьи, оставшиеся без мужского плеча, получении военнослужащими медицинской помощи. Выполню ряд просьб. Всегда на обратной связи с семьями участников СВО — в решении их бытовых и личных вопросов», — написал Ильтяков.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Госдумы Ильтяков выслал консервы и медикаменты саперам в зону СВО. До этого политик передавал тушенку морским пехотинцам.

Депутат ГД Александр Ильтяков провел встречу с участниками спецоперации и их родными
Депутат ГД Александр Ильтяков провел встречу с участниками спецоперации и их родными
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Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков встретился с участниками СВО и их родными в Фонде «Защитники Отечества». В ходе общения он пообещал оказать поддержку бойцам и их семьям. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «Встретился с участниками СВО и их родными. Разговаривали о многом — потребностях ребят на фронте, проблемах, с которыми сталкиваются каждый день семьи, оставшиеся без мужского плеча, получении военнослужащими медицинской помощи. Выполню ряд просьб. Всегда на обратной связи с семьями участников СВО — в решении их бытовых и личных вопросов», — написал Ильтяков. Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Госдумы Ильтяков выслал консервы и медикаменты саперам в зону СВО. До этого политик передавал тушенку морским пехотинцам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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