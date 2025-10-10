10 октября 2025

В Кургане произошло ДТП с участием автобуса. Фото

В Кургане автобус маршрута 93 попал в ДТП
В Кургане автобус маршрута 93 попал в ДТП

В Кургане произошло ДТП в Заозерном с участием автобуса. О происшествии сообщается в соцсетях.

«ДТП на улице Алексеева с автобусом», — сообщается в telegram-канале «ЧП Курган». На опубликованных кадрах видны повреждения передней части автобуса маршрута 93: разбиты лобовое стекло и часть бампера.

Чуть дальше за автобусом на земле лежит упавший столб. Можно предположить, что автобус врезался в него и получил повреждения в результате удара. Информация уточняется в Госавтоинспекции.

У автобуса от удара повреждена передняя часть
У автобуса от удара повреждена передняя часть
Фото:

