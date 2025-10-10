В Кургане автобус маршрута 93 попал в ДТП
В Кургане произошло ДТП в Заозерном с участием автобуса. О происшествии сообщается в соцсетях.
«ДТП на улице Алексеева с автобусом», — сообщается в telegram-канале «ЧП Курган». На опубликованных кадрах видны повреждения передней части автобуса маршрута 93: разбиты лобовое стекло и часть бампера.
Чуть дальше за автобусом на земле лежит упавший столб. Можно предположить, что автобус врезался в него и получил повреждения в результате удара. Информация уточняется в Госавтоинспекции.
У автобуса от удара повреждена передняя часть
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!