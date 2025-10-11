Лекорню не исключил еще одной отставки с поста премьера Франции

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, недавно переназначенный на свой пост, допустил возможность повторной отставки, если для его работы не сложатся необходимые условия. Глава правительства подчеркнул, что не намерен занимать должность, если не сможет эффективно исполнять свои обязанности. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Если условия снова не сложатся, то я уйду. Я не намерен заниматься ерундой», — приводит слова Лекорню еженедельник La Tribune Dimanche.
Издание также отмечает, что Лекорню намерен сформировать правительство, свободное от влияния политических партий, и не планирует назначать на министерские должности потенциальных кандидатов на президентских выборах 2027 года. Хотя партия «Республиканцы» отказалась войти в состав кабинета, премьер допускает, что отдельные ее члены могут получить портфели. Кроме того, Лекорню выразил уверенность, что президент Эмманюэль Макрон распустит парламент, если депутаты Национального собрания вынесут вотум недоверия правительству.
Себастьен Лекорню уже подавал в отставку 6 октября 2025 года, объяснив это невозможностью сформировать эффективное правительство из-за жесткой позиции парламента и партийных разногласий. Его уход стал пятым за три года случаем смены главы правительства во Франции, что свидетельствует о продолжающейся политической нестабильности в стране.
