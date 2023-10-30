В ДНР призвали провокаторов из Дагестана приехать на фронт

30 октября 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

По словам Мирошниченко, участникам беспорядков в Махачкале следует приехать на Донбасс и показать свою силу там Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Участников и организаторов беспорядков в аэропорту Махачкалы в Республике Дагестан пригласили приехать на Донбасс. С таким заявлением выступил председатель Народного Совета Денис Мирошниченко, комментируя ситуацию в Махачкале. По его словам, пусть провокаторы таким образом на деле покажут свою «жизненную энергию». «Как показывает практика: не бывает плохих наций, бывают плохие люди. Поэтому все те события, которые происходили вчера в нашей стране, показывают то, что кучка провокаторов возомнила, что они могут говорить за целую большую, многонациональную страну. Мы их приглашаем к нам на Донбасс, всех патриотов», — передает слова Мирошниченко telegram-канал « ЛуганскИнформЦентр Z» . Он призвал участников беспорядков показать всю свою «жизненную энергию» на деле. Также председатель Народного Совета добавил, что настоящие герои служат на СВО и не стыдятся данной службы. Денис Мирошниченко привел в пример ситуацию из своей жизни. В то время, когда он находился на фронте, один из его командиров был выходцем из Республики Дагестан. В связи с этим, председателю было крайне неприятно видеть ранее происходящие в Махачкале события. Ранее сообщалось, что 29 октября в аэропорту Махачкалы жители Дагестана устроили беспорядки. Протесты были устроены из-за рейса, прилетевшего из Израиля. Пострадало более 20 человек, в том числе силовики. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил найти участников и организаторов беспорядков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участников и организаторов беспорядков в аэропорту Махачкалы в Республике Дагестан пригласили приехать на Донбасс. С таким заявлением выступил председатель Народного Совета Денис Мирошниченко, комментируя ситуацию в Махачкале. По его словам, пусть провокаторы таким образом на деле покажут свою «жизненную энергию». «Как показывает практика: не бывает плохих наций, бывают плохие люди. Поэтому все те события, которые происходили вчера в нашей стране, показывают то, что кучка провокаторов возомнила, что они могут говорить за целую большую, многонациональную страну. Мы их приглашаем к нам на Донбасс, всех патриотов», — передает слова Мирошниченко telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр Z». Он призвал участников беспорядков показать всю свою «жизненную энергию» на деле. Также председатель Народного Совета добавил, что настоящие герои служат на СВО и не стыдятся данной службы. Денис Мирошниченко привел в пример ситуацию из своей жизни. В то время, когда он находился на фронте, один из его командиров был выходцем из Республики Дагестан. В связи с этим, председателю было крайне неприятно видеть ранее происходящие в Махачкале события. Ранее сообщалось, что 29 октября в аэропорту Махачкалы жители Дагестана устроили беспорядки. Протесты были устроены из-за рейса, прилетевшего из Израиля. Пострадало более 20 человек, в том числе силовики. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил найти участников и организаторов беспорядков.