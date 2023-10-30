В Союзе староверов озвучили позицию Папы Римского по Газе

Председатель союза староверов: Папа Римский разделяет позицию Путина по Газе

31 октября 2023 в 04:43 Размер текста - 17 +

Папа Римский разделяет мнение Путина по Палестине, заявили в союзе староверов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Папа Римский Франциск разделяет мнение президента России Владимира Путина о создании полноценного палестинского государства для решения проблем на Ближнем Востоке. Об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. «Папа Римский полностью разделяет взгляд России на решение конфликта в Израиле. Он призывает к построению как Израиля, так и независимой Палестины», — сказал Севастьянов разговоре с РИА Новости, ссылаясь на публичную беседу с римским понтификом. Президент России Владимир Путин считает, что создание палестинского государства способно остановить войну вокруг Израиля. По его словам, элиты США являются главными бенефициарами палестино-израильского конфликта. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал создание палестинского государства, как единственный способ урегулировать спор на Ближнем Востоке.

Папа Римский Франциск разделяет мнение президента России Владимира Путина о создании полноценного палестинского государства для решения проблем на Ближнем Востоке. Об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. «Папа Римский полностью разделяет взгляд России на решение конфликта в Израиле. Он призывает к построению как Израиля, так и независимой Палестины», — сказал Севастьянов разговоре с РИА Новости, ссылаясь на публичную беседу с римским понтификом. Президент России Владимир Путин считает, что создание палестинского государства способно остановить войну вокруг Израиля. По его словам, элиты США являются главными бенефициарами палестино-израильского конфликта. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал создание палестинского государства, как единственный способ урегулировать спор на Ближнем Востоке.