30 октября 2023

В Союзе староверов озвучили позицию Папы Римского по Газе

Председатель союза староверов: Папа Римский разделяет позицию Путина по Газе
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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Папа Римский разделяет мнение Путина по Палестине, заявили в союзе староверов Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Папа Римский Франциск разделяет мнение президента России Владимира Путина о создании полноценного палестинского государства для решения проблем на Ближнем Востоке. Об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

«Папа Римский полностью разделяет взгляд России на решение конфликта в Израиле. Он призывает к построению как Израиля, так и независимой Палестины», — сказал Севастьянов разговоре с РИА Новости, ссылаясь на публичную беседу с римским понтификом.

Президент России Владимир Путин считает, что создание палестинского государства способно остановить войну вокруг Израиля. По его словам, элиты США являются главными бенефициарами палестино-израильского конфликта. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал создание палестинского государства, как единственный способ урегулировать спор на Ближнем Востоке.

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Папа Римский Франциск разделяет мнение президента России Владимира Путина о создании полноценного палестинского государства для решения проблем на Ближнем Востоке. Об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. «Папа Римский полностью разделяет взгляд России на решение конфликта в Израиле. Он призывает к построению как Израиля, так и независимой Палестины», — сказал Севастьянов разговоре с РИА Новости, ссылаясь на публичную беседу с римским понтификом. Президент России Владимир Путин считает, что создание палестинского государства способно остановить войну вокруг Израиля. По его словам, элиты США являются главными бенефициарами палестино-израильского конфликта. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал создание палестинского государства, как единственный способ урегулировать спор на Ближнем Востоке.
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