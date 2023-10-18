18 октября 2023

Медведев поддержал создание палестинского государства

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев предложил способ решения конфликта между Израилем и Палестиной Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Единственный способ решить конфликт между Палестиной и Израилем — это создать полноценное палестинское государство. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Для мирового сообщества и международных организаций главное сегодня — способствовать возобновлению процесса урегулирования на Ближнем Востоке. Единственный способ снять проблему раз и навсегда — создать полноценное палестинское государство», — передает «Известия» слова Дмитрия Медведева.

Он отметил, что надежда на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке является призрачной. Это обусловлено тем, что «мало кто сейчас в нем заинтересован, преследуя нынешние военные цели».

Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. ХАМАС пообещали казнить гражданских пленных в ответ на атаки израильской армии. Позже произошел удар по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа, жертвами которого стали 500 мирных граждан.

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Единственный способ решить конфликт между Палестиной и Израилем — это создать полноценное палестинское государство. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Для мирового сообщества и международных организаций главное сегодня — способствовать возобновлению процесса урегулирования на Ближнем Востоке. Единственный способ снять проблему раз и навсегда — создать полноценное палестинское государство», — передает «Известия» слова Дмитрия Медведева. Он отметил, что надежда на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке является призрачной. Это обусловлено тем, что «мало кто сейчас в нем заинтересован, преследуя нынешние военные цели». Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. ХАМАС пообещали казнить гражданских пленных в ответ на атаки израильской армии. Позже произошел удар по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа, жертвами которого стали 500 мирных граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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