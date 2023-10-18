Медведев поддержал создание палестинского государства

Единственный способ решить конфликт между Палестиной и Израилем — это создать полноценное палестинское государство. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Для мирового сообщества и международных организаций главное сегодня — способствовать возобновлению процесса урегулирования на Ближнем Востоке. Единственный способ снять проблему раз и навсегда — создать полноценное палестинское государство», — передает «Известия» слова Дмитрия Медведева.
Он отметил, что надежда на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке является призрачной. Это обусловлено тем, что «мало кто сейчас в нем заинтересован, преследуя нынешние военные цели».
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. ХАМАС пообещали казнить гражданских пленных в ответ на атаки израильской армии. Позже произошел удар по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа, жертвами которого стали 500 мирных граждан.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.