Медведев поддержал создание палестинского государства

19 октября 2023 в 02:34 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев предложил способ решения конфликта между Израилем и Палестиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Единственный способ решить конфликт между Палестиной и Израилем — это создать полноценное палестинское государство. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Для мирового сообщества и международных организаций главное сегодня — способствовать возобновлению процесса урегулирования на Ближнем Востоке. Единственный способ снять проблему раз и навсегда — создать полноценное палестинское государство», — передает «Известия» слова Дмитрия Медведева. Он отметил, что надежда на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке является призрачной. Это обусловлено тем, что «мало кто сейчас в нем заинтересован, преследуя нынешние военные цели». Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. ХАМАС пообещали казнить гражданских пленных в ответ на атаки израильской армии. Позже произошел удар по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа, жертвами которого стали 500 мирных граждан.

Единственный способ решить конфликт между Палестиной и Израилем — это создать полноценное палестинское государство. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Для мирового сообщества и международных организаций главное сегодня — способствовать возобновлению процесса урегулирования на Ближнем Востоке. Единственный способ снять проблему раз и навсегда — создать полноценное палестинское государство», — передает «Известия» слова Дмитрия Медведева. Он отметил, что надежда на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке является призрачной. Это обусловлено тем, что «мало кто сейчас в нем заинтересован, преследуя нынешние военные цели». Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. ХАМАС пообещали казнить гражданских пленных в ответ на атаки израильской армии. Позже произошел удар по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа, жертвами которого стали 500 мирных граждан.