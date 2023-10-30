30 октября 2023

Политолог Гращенков раскрыл сроки возможной отставки главы Дагестана

Политолог Гращенков: главу Дагестана могут уволить после президентских выборов
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, меликов сергей
Отставку главы Дагестана ждут после президентских выборов Фото:

Отставку главы Дагестана Сергея Меликова стоит ожидать после президентских выборов в России. Об этом заявил гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Меликов давно в числе слабых руководителей, против него воюют элитные группы региона. Поэтому у Меликова шансов остаться на следующий срок крайне мало. Но я бы не стал гипертрофировать, не любят у нас в отставку сразу отправлять. Надо показать, что какое-то время можно выжать. Но после президентских выборов в марте, Меликов вполне может покинуть пост», — приводят слова Гращенкова журналисты URA.RU.

Ранее сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Позже протестующие прорвались на взлетно-посадочную полосу. Глава Дагестана заявил, что ему стыдно за события в регионе. Он сообщил, что участникам беспорядков не будет прощения. Он подчеркнул, что от ответственности никто не уйдет.

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Отставку главы Дагестана Сергея Меликова стоит ожидать после президентских выборов в России. Об этом заявил гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Меликов давно в числе слабых руководителей, против него воюют элитные группы региона. Поэтому у Меликова шансов остаться на следующий срок крайне мало. Но я бы не стал гипертрофировать, не любят у нас в отставку сразу отправлять. Надо показать, что какое-то время можно выжать. Но после президентских выборов в марте, Меликов вполне может покинуть пост», — приводят слова Гращенкова журналисты URA.RU. Ранее сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Позже протестующие прорвались на взлетно-посадочную полосу. Глава Дагестана заявил, что ему стыдно за события в регионе. Он сообщил, что участникам беспорядков не будет прощения. Он подчеркнул, что от ответственности никто не уйдет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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